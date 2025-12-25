 Перейти к основному контенту
Росавиация отменила ограничения на полеты в Израиль

Ограничения на ночные полеты действовали с 8 октября 2023 года, когда между Израилем и ХАМАС начался вооруженных конфликт. Боевые действия были остановлены в октябре 2025 года
Росавиация отменила действие ограничений на выполнение ночных вылетов в Израиль в период с 01:00 по 07:00 мск, сообщает пресс-служба ведомства.

Решение было принято после тщательного анализа обстановки на Ближнем Востоке, уточняет агентство.

«Возможность выполнять рейсы в любое время суток позволит российским авиакомпаниям более гибко формировать расписание полетов между Россией и Израилем в интересах пассажиров», — говорится в сообщении.

В рамках зимнего расписания на 2025–2026 годы регулярные рейсы между двумя странами будут выполнять авиакомпании «Азимут» и Red Wings. Они будут летать по пяти маршрутам: из Москвы, Жуковского, Краснодара, Минеральных Вод и Сочи в Тель-Авив. Рейсы будут осуществляться с общей частотой 16 рейсов в неделю.

В Малайзии допустили возобновление прямых рейсов в Россию в 2026 году
Общество
Фото:fiz_zero / Shutterstock

Росавиация ограничила ночные вылеты из российских аэропортов в Израиль «до особых распоряжений» 8 октября 2023 года. Меры были введены из-за нестабильной военно-политической ситуации в стране.

За день до этого, 7 октября, ХАМАС объявил о начале военной операции против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи».

9 октября ХАМАС и Израиль при посредничестве США, Египта, Турции и Катара заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников. Оно вступило в силу на следующий день. С тех пор стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушениях.

