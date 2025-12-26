 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Пензы на фоне опасности БПЛА приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Пензы приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, в свою очередь, объявил о введении в регионе плана «Ковер». До этого он предупредил о действии режима беспилотной опасности.

Мельниченко также заявил, что в целях безопасности граждан были введены временные ограничения работы мобильного интернета.

План «Ковер» — это специальный авиационный режим, который вводится при незаконном пересечении границы, появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов (например, дронов), а также в экстренных ситуациях по решению органов ПВО. После его объявления все воздушные суда должны немедленно покинуть зону или совершить посадку, за исключением военных и спасательных рейсов.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Пенза Запрет полетов Росавиация Олег Мельниченко
