Аэропорты Оренбурга и Уфы ограничили полеты
Аэропорт Оренбурга ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он. Позднее Росавиация также сообщила о вводе ограничений в аэропорту Уфы.
Ранее 24 декабря ограничения также вводили аэропорты Ярославля и Волгограда, в последнем их уже сняли. В районе столичного аэропорта Домодедово также ввели ограничение на использование воздушного пространства.
Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атаки дронов. В ночь на 24 декабря средства ПВО перехватили 172 беспилотника, из них четыре — в небе над Московским регионом.
