 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорты Оренбурга и Уфы ограничили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Оренбурга ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он. Позднее Росавиация также сообщила о вводе ограничений в аэропорту Уфы.

Ранее 24 декабря ограничения также вводили аэропорты Ярославля и Волгограда, в последнем их уже сняли. В районе столичного аэропорта Домодедово также ввели ограничение на использование воздушного пространства.

Аэропорт Ярославля ввел ограничения на полеты
Политика

Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атаки дронов. В ночь на 24 декабря средства ПВО перехватили 172 беспилотника, из них четыре — в небе над Московским регионом.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

WhatsApp выступил с заявлением относительно замедления его работы в России

МИД рассказал о новой встрече России и США по «взаимным раздражителям»

Трамп посоветовал Мадуро «разумно» уйти с поста президента Венесуэлы

В Европе допустили пересмотр конституционных основ ЕС, «чтобы выстоять»

Российские банки обяжут раскрывать данные о структуре собственности

На Трампа подали в суд из-за переименования Кеннеди-центра
Авторы
Теги
Егор Алимов
Оренбург аэропорты Росавиация
Материалы по теме
Аэропорт Ярославля ввел ограничения на полеты
Политика
В еще одном российском аэропорту ввели ограничения на полеты
Политика
Аэропорт Калуги приостановил полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
WSJ раскрыл детали переговоров США с Лукашенко с обсуждением лишнего веса Политика, 09:10
Почему покупка личного авто на компанию перестает быть выгодной в 2026-мПодписка на РБК, 09:03
Посол назвал условие возврата прямых перелетов между Россией и Бразилией Политика, 09:01
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Потребители выступили против авансов на создание новых электростанций Бизнес, 09:00
Депутаты внесут законопроект о штрафах за сталкинг детей в интернете Политика, 09:00
Росэлторг запустил мобильное приложение Компании, 09:00
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Двое сотрудников ДПС погибли при взрыве на юге Москвы Общество, 08:56
Гарантии в международных расчетах. Когда все ломается и как защититьсяПодписка на РБК, 08:41
Reuters узнал о сопротивлении танкера захвату США у берегов Венесуэлы Политика, 08:41
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Овечкин столкнулся с рекордной за три года серией без очков Спорт, 08:16
Самозанятые вместо сотрудников: новые критерии риска и штрафы с 2026 годаПодписка на РБК, 08:16
Аэропорты Оренбурга и Уфы ограничили полеты Политика, 08:05