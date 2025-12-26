МЧС предупредил о сильном снегопаде в Москве в ночь с 27 по 28 декабря

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

В Москве с вечера субботы до утра воскресенья, 27–28 декабря, ожидается снегопад с ухудшением видимости и гололедицей. Об этом сообщает столичное ГУ МЧС.

«В период с 20:00 27 декабря до 10:00 28 декабря на территории города Москвы ожидается снег, местами сильный; гололедица на дорогах», — сообщает ведомство.

Помимо ухудшения видимости в период снегопада ожидается затруднение движения транспорта, создание на дорогах пробок и аварийных ситуаций. МЧС советует водителям сбавить скорость в потоке и сохранять большую дистанцию от впереди идущих автомобилей, а также избегать неожиданных маневров.

В пятницу, 26 декабря, на столичный регион обрушился сильный снегопад. В Москве в отдельных районах выпало до 18% месячной нормы, в Подмосковье – до 30%. Из-за неблагоприятных метеоусловий в московских аэропортах задержали несколько десятков рейсов. Дептранс порекомендовал жителям столицы отказаться в пятницу от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал похолодание и выпадение снега в столице в предновогоднюю неделю, с 23-24 декабря. К Новому году высота снега в Москве может достичь климатической нормы в 13-14 см, сообщила специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, метели и снегопады в столице вызваны серией атмосферных фронтов атлантического циклона.