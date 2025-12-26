 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

МЧС предупредил о сильном снегопаде в Москве в ночь с 27 по 28 декабря

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

В Москве с вечера субботы до утра воскресенья, 27–28 декабря, ожидается снегопад с ухудшением видимости и гололедицей. Об этом сообщает столичное ГУ МЧС.

«В период с 20:00 27 декабря до 10:00 28 декабря на территории города Москвы ожидается снег, местами сильный; гололедица на дорогах», — сообщает ведомство.

Помимо ухудшения видимости в период снегопада ожидается затруднение движения транспорта, создание на дорогах пробок и аварийных ситуаций. МЧС советует водителям сбавить скорость в потоке и сохранять большую дистанцию от впереди идущих автомобилей, а также избегать неожиданных маневров.

В Московском регионе за сутки выпало 30% месячной нормы осадков
Общество

В пятницу, 26 декабря, на столичный регион обрушился сильный снегопад. В Москве в отдельных районах выпало до 18% месячной нормы, в Подмосковье – до 30%. Из-за неблагоприятных метеоусловий в московских аэропортах задержали несколько десятков рейсов. Дептранс порекомендовал жителям столицы отказаться в пятницу от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным.

Снежная зима добралась до Москвы. Фотогалерея
Фотогалерея 

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал похолодание и выпадение снега в столице в предновогоднюю неделю, с 23-24 декабря. К Новому году высота снега в Москве может достичь климатической нормы в 13-14 см, сообщила специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, метели и снегопады в столице вызваны серией атмосферных фронтов атлантического циклона.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Александр Корчуганов
МЧС снегопад
Материалы по теме
Снежная зима добралась до Москвы. Фотогалерея
Общество
Росавиация оценила работу аэропортов Москвы в ливневый снег
Общество
«Сибирский холод» и снег придут в Турцию
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 25 дек, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 25 дек, 17:38
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Дерипаску избрали президентом Федерации хоккея с мячом России Спорт, 13:46
Экспорт иранских ковров упал до исторического минимума из-за санкций США Политика, 13:44
МЧС предупредил о сильном снегопаде в Москве в ночь с 27 по 28 декабря Общество, 13:43
Средний класс назвал самую проблемную категорию расходов Экономика, 13:42
«Автостат» оценил перспективы корейской автомарки KGM в России в 2026 году Авто, 13:39
РБК запустил Школу управления Образование, 13:37
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Чемпион мира по хоккею рассказал о зарплатах детских тренеров в США Спорт, 13:36
Эрмитаж обратился к прокурору Польши из-за задержания археолога Бутягина Политика, 13:36
Как меры повышения производительности труда влияют на бизнес-среду Отрасли, 13:36
Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram Технологии и медиа, 13:32
Под Киевом открыли памятник дрону Политика, 13:30
Снежная зима добралась до Москвы. Фотогалерея Общество, 13:30 
Как умный мониторинг повышает промышленную безопасность Отрасли, 13:27