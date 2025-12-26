Снежная зима добралась до Москвы. Фотогалерея
В ночь на пятницу на Москву и область обрушился мощный снегопад с сильным ветром. В разных районах выпало от 18 до 30% месячной нормы осадков, высота снежного покрова обновила рекорд с начала сезона, а авиапассажиры столкнулись с задержкой рейсов. Метель в столице — в фотогалерее РБК
Утром 25 декабря в Гидрометцентре России предупредили: «В ближайшие дни Москву ждут погодные испытания». Синоптики прогнозировали колебания температуры вблизи нулевой отметки, мокрый снег, гололед, метели и усиление ветра.
В середине дня городские службы перевели в режим повышенной готовности.
Непогода обрушилась на столичный регион ближе к вечеру. Из-за снегопада возникли пробки, видимость на дорогах ухудшилась, образовались очереди на автобусных остановках.
В столичном Дептрансе посоветовали москвичам отменить поездки на автомобилях или отложить их на время после 20:00.
К утру пятницы высота сугробов в Москве составила от 9 до 13 см, в Подмосковье — от 8 до 20 см, больше всего снега выпало в Клину, рассказал метеоролог Евгений Тишковец.
Объем выпавших осадков, по словам Тишковца, составил 18% месячной нормы в Москве и до 30% — в Подмосковье.
На фото: памятник князю Даниилу Московскому на площади Серпуховская застава.
Из-за непогоды в московских аэропортах задержали десятки рейсов. В пресс-службе Внуково пояснили РБК, что переносы связаны с противообледенительной обработкой самолетов и очисткой взлетно-посадочных полос от снега.
Причиной метели и снегопада стала серия атмосферных фронтов атлантического циклона.
В пятницу прогнозируется усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Согласно расчетам синоптиков, непогода продержится в Москве до 29 декабря.
Наиболее интенсивные осадки в столичном регионе ожидаются ночью 26 декабря.
Объем осадков к вечеру пятницы может достичь 25% месячной нормы, предупреждает главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
