Общество⁠,
0

Снежная зима добралась до Москвы. Фотогалерея

Появились фотографии снегопада в Москве и Подмосковье

В ночь на пятницу на Москву и область обрушился мощный снегопад с сильным ветром. В разных районах выпало от 18 до 30% месячной нормы осадков, высота снежного покрова обновила рекорд с начала сезона, а авиапассажиры столкнулись с задержкой рейсов. Метель в столице — в фотогалерее РБК
Утром 25 декабря в Гидрометцентре России предупредили: &laquo;В ближайшие дни Москву ждут погодные испытания&raquo;. Синоптики прогнозировали колебания температуры вблизи нулевой отметки, мокрый снег, гололед, метели и усиление ветра.
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Утром 25 декабря в Гидрометцентре России предупредили: «В ближайшие дни Москву ждут погодные испытания». Синоптики прогнозировали колебания температуры вблизи нулевой отметки, мокрый снег, гололед, метели и усиление ветра.

В середине дня городские службы перевели в режим повышенной готовности.
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В середине дня городские службы перевели в режим повышенной готовности.

Непогода обрушилась на столичный регион ближе к вечеру. Из-за снегопада возникли пробки, видимость на дорогах ухудшилась,&nbsp;образовались очереди на автобусных остановках.&nbsp;
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Непогода обрушилась на столичный регион ближе к вечеру. Из-за снегопада возникли пробки, видимость на дорогах ухудшилась, образовались очереди на автобусных остановках. 

В столичном Дептрансе посоветовали москвичам отменить поездки на автомобилях или отложить их на время после 20:00.
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В столичном Дептрансе посоветовали москвичам отменить поездки на автомобилях или отложить их на время после 20:00.

К утру пятницы высота сугробов в Москве составила от 9 до 13&nbsp;см, в Подмосковье&nbsp;&mdash; от 8 до 20&nbsp;см, больше всего снега выпало в Клину, рассказал метеоролог Евгений Тишковец.
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

К утру пятницы высота сугробов в Москве составила от 9 до 13 см, в Подмосковье — от 8 до 20 см, больше всего снега выпало в Клину, рассказал метеоролог Евгений Тишковец.

Объем выпавших осадков, по словам Тишковца, составил 18% месячной нормы в Москве и до 30%&nbsp;&mdash; в Подмосковье.
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Объем выпавших осадков, по словам Тишковца, составил 18% месячной нормы в Москве и до 30% — в Подмосковье.

На фото: памятник князю Даниилу Московскому на площади Серпуховская застава.
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

На фото: памятник князю Даниилу Московскому на площади Серпуховская застава.

Из-за непогоды в московских аэропортах задержали десятки рейсов. В пресс-службе Внуково&nbsp;пояснили РБК, что переносы связаны с противообледенительной обработкой&nbsp;самолетов и очисткой взлетно-посадочных полос от снега.
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Из-за непогоды в московских аэропортах задержали десятки рейсов. В пресс-службе Внуково пояснили РБК, что переносы связаны с противообледенительной обработкой самолетов и очисткой взлетно-посадочных полос от снега.

Причиной метели и&nbsp;снегопада стала серия атмосферных фронтов атлантического циклона.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Причиной метели и снегопада стала серия атмосферных фронтов атлантического циклона.

В пятницу прогнозируется усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Согласно расчетам синоптиков, непогода продержится в Москве до 29 декабря.
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В пятницу прогнозируется усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Согласно расчетам синоптиков, непогода продержится в Москве до 29 декабря.

Наиболее интенсивные осадки в столичном регионе ожидаются ночью 26 декабря.
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Наиболее интенсивные осадки в столичном регионе ожидаются ночью 26 декабря.

Объем осадков к вечеру пятницы может достичь 25% месячной нормы, предупреждает главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Объем осадков к вечеру пятницы может достичь 25% месячной нормы, предупреждает главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Авторы
Теги
Анастасия Сирина Анастасия Сирина, Георгий Абашвили
мультимедиа снегопад снегопад в Москве снегопады Москва
