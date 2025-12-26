Снежная зима добралась до Москвы. Фотогалерея

В ночь на пятницу на Москву и область обрушился мощный снегопад с сильным ветром. В разных районах выпало от 18 до 30% месячной нормы осадков, высота снежного покрова обновила рекорд с начала сезона, а авиапассажиры столкнулись с задержкой рейсов. Метель в столице — в фотогалерее РБК