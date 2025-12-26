В московских аэропортах на фоне непогоды задержали десятки рейсов

Аэропорт Внуково предупреждал о возможных задержках из-за противообледенительной обработки самолетов и очистки ВПП от снега. В Жуковском сообщили, что задержки связаны «с поздним прибытием воздушных судов из аэропортов вылета»

В московских аэропортах задержаны десятки рейсов на фоне непогоды, свидетельствуют данные онлайн-табло.

В Шереметьево по состоянию на 5:00 мск с полуночи задержаны более 20 рейсов на вылет и 54 на прилет, во Внуково — 35 на вылет и 31 на прилет. Задержки есть и в Домодедово: 27 прибывающих рейсов.

Пресс-служба Внуково вечером 25 декабря сообщила, что аэропорт работает штатно, несмотря на сильный ливневый снег, отмены рейсов по метеоусловиям нет. В авиагавани предупредили о задержках из-за противообледенительной обработки самолетов и очистки ВПП от снега.

Представитель Жуковского сообщил «РИА Новости», что задержки связаны не с погодными условиями, а «с поздним прибытием воздушных судов из аэропортов вылета».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» предупреждал о снегопаде и метели в Москве вечером в четверг, 25 декабря. К вечеру следующего дня в столице и области выпадет 25% месячной нормы осадков, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.