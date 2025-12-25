В пятницу в Москве выпадет четверть месячной нормы осадков

Фото: Размик Заскарян / URA.ru / Global Look Press

В Москве и области выпадет 25% месячной нормы осадков к вечеру пятницы, 26 декабря. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Накопленная за сутки сумма может достигать 25% от месячной нормы. Высота снега увеличится, и к Новому году она может достигнуть [климатической] нормы, 13–14 см», — отметила Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, причиной метели и сильного снегопада станет серия атмосферных фронтов атлантического циклона. Наиболее интенсивные осадки ожидаются ночью 26 декабря. «При температуре воздуха минус 1–3 градуса снег станет чередоваться с мокрым снегом, что станет причиной налипания снега на провода и ветки деревьев, а на дороге образуется снежный накат», — предупредила метеоролог.

Днем интенсивность осадков снизится. Однако на улице будет ветрено. Столбики термометров поднимутся до нуля градусов.

Минусовая температура в Москве сохранится до конца декабря. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, Новый год москвичи и жители Центральной России встретят «с бодрящими морозцами».