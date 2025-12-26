В Московском регионе за сутки выпало 30% месячной нормы осадков
В столичном регионе за сутки выпало до 30% месячной нормы осадков во время снегопада, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По данным синоптика, в Москве на метеостанциях ВДНХ, Балчуг, Тушино и МГУ зафиксировано по 9 мм осадков, что соответствует 18% месячной нормы. В Подмосковье наибольшее количество снега выпало в Клину — 14 мм (около 30% нормы), в Долгопрудном — 13 мм, на станции Подмосковная — 12 мм, в Волоколамске и Дмитрове — по 10 мм.
«Предположительно <...> высота снежного покрова в Москве составляет около 5 см, в Подмосковье местами до 8 см», — отметил Тишковец.
Снегопады продолжатся, однако их интенсивность снизится. По прогнозу, в течение дня ожидается не более 4 мм осадков.
По оценкам синоптиков, к Новому году высота снежного покрова в столичном регионе может достигнуть климатической нормы 13–14 см. Метель и сильный снегопад вызваны серией атмосферных фронтов атлантического циклона. Ранее Тишковец сообщил, что минусовая температура в Москве сохранится до конца декабря.
На фоне метеоусловий в столичных аэропортах минувшей ночью задержали десятки рейсов. Дептранс рекомендовал москвичам в пятницу, 26 декабря, отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться городским транспортом.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах