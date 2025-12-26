 Перейти к основному контенту
Общество
0

В Московском регионе за сутки выпало 30% месячной нормы осадков

Синоптик Тишковец: в Московском регионе выпало 30% месячной нормы осадков

В Московском регионе за сутки выпало 30% месячной нормы осадков
Video

В столичном регионе за сутки выпало до 30% месячной нормы осадков во время снегопада, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По данным синоптика, в Москве на метеостанциях ВДНХ, Балчуг, Тушино и МГУ зафиксировано по 9 мм осадков, что соответствует 18% месячной нормы. В Подмосковье наибольшее количество снега выпало в Клину — 14 мм (около 30% нормы), в Долгопрудном — 13 мм, на станции Подмосковная — 12 мм, в Волоколамске и Дмитрове — по 10 мм.

«Предположительно <...> высота снежного покрова в Москве составляет около 5 см, в Подмосковье местами до 8 см», — отметил Тишковец.

Снегопады продолжатся, однако их интенсивность снизится. По прогнозу, в течение дня ожидается не более 4 мм осадков.

В московских аэропортах на фоне непогоды задержали десятки рейсов
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

По оценкам синоптиков, к Новому году высота снежного покрова в столичном регионе может достигнуть климатической нормы 13–14 см. Метель и сильный снегопад вызваны серией атмосферных фронтов атлантического циклона. Ранее Тишковец сообщил, что минусовая температура в Москве сохранится до конца декабря.

На фоне метеоусловий в столичных аэропортах минувшей ночью задержали десятки рейсов. Дептранс рекомендовал москвичам в пятницу, 26 декабря, отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться городским транспортом.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Евгений Тишковец Погода Новая Москва осадки снег
