Город⁠,
0

Синоптик предупредил о возвращении морозов в Москву перед Новым годом

Сюжет
Новости Москвы
Сюжет
Новый год 2026
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В Москве температура начнет снижаться с 23 по 24 декабря. Кроме того, в эти даты ожидается снегопад, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По предварительным прогнозам, морозы ударят, а снег станет прибавляться в предновогоднюю неделю (с 23–24 декабря)», — написал он.

В Москве спрогнозировали мокрый снег и гололедицу
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова заверила москвичей, что они «без снега на Новый год не останутся». Первые декабрьские морозы пришли в столицу в ночь на 9 декабря, а 16 декабря началась оттепель с температурой выше нуля.

По прогнозам специалиста «Фобос» Михаила Леуса, теплая погода продержится Москве до середины третьей декады декабря. Выпавший на прошлой неделе снег к среде полностью растаял.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Дуганова, Александр Корчуганов
Москва снег морозы Погода

