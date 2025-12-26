Потанин назвал адекватный для экономики курс рубля

Фото: Андрей Любимов / РБК

Курс рубля на уровне 90 и более рублей за доллар на текущий момент является оптимальным для развития российской экономики. Об этом заявил глава «Интерроса», президент «Норникеля» Владимир Потанин в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Потанина, укрепление рубля препятствует импортозамещению и «завоеванию новых рынков». «Я думаю, что тот курс, который, например, в прогнозах ЦБ звучит — порядка 90 плюс рублей за доллар, — он, на мой взгляд, более адекватен сейчас для развития экономики страны», — сказал он.

В конце октября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что волатильность курса рубля в последнее время выросла, однако «существенного переукрепления» она не увидела. «Нельзя брать динамику только одного года. В этом году курс действительно укрепился на 10%, а в прошлом году он на 10% ослаб. Но если брать динамику курса с 2022 года, то все-таки он скорее ослаб на 20%. Поэтому здесь какого-то прямо существенного переукрепления нет», — пояснила Набиуллина.

При этом Bloomberg отмечает, что с начала 2025 года рубль укрепился по отношению к доллару на 45%. Ключевым фактором укрепления рубля, по данным агентства, стало резкое снижение спроса на иностранную валюту в России на фоне санкций. Дополнительную поддержку российской валюте оказали продажи иностранной валюты и проводимая Банком России жесткая денежно-кредитная политика — высокая ключевая ставка повысила привлекательность рублевых активов для населения.