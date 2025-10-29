Набиуллина заявила об отсутствии переукрепления рубля

По словам главы ЦБ, волатильность курса рубля выросла из-за «волн санкций», но «существенного переукрепления» она не видит и считает, что курс рубля должен балансироваться рынком

Video

По курсу национальной валюты люди обычно судят о том, как себя чувствует экономика страны, стабильный сильный рубль укрепляет доверие к финансовой системе, а падение курса ведет к тому, что люди ждут роста цен. Об этом заявила, выступая на пленарном заседании Совета Федерации глава Банка России Эльвира Набиуллина (трансляция с заседания велась на канале Совфеда).

По словам главы ЦБ, волатильность курса рубля в последнее время выросла, однако «существенного переукрепления» она не видит.

«Нельзя брать динамику только одного года. В этом году курс действительно укрепился на 10%, а в прошлом году он на 10% ослаб. Но если брать динамику курса с 2022 года, то все-таки он скорее ослаб на 20%. Поэтому здесь какого-то прямо существенного переукрепления нет», — пояснила Набиуллина.

По ее словам, одним из факторов укрепления рубля в этом году стали продажи валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ). «Эти продажи были значительными, для покрытия расходов бюджета, для инвестиций... В следующем году, в условиях более сбалансированного бюджета и снижения цены отсечения, продажи валюты, связанные с ФНБ, будут меньше», — сказала глава ЦБ.

Отвечая на вопрос зампреда комитета по бюджету и финансовым рынкам Андрея Епишина о том, планируются ли какие-то меры для снижения волатильности курса рубля, Набиуллина подтвердила приверженность регулятора к рыночному подходу в установлении курса национальной валюты. Даже в условиях санкций.

«Даже в этих условиях курс рубля должен балансироваться рынком. Потому что тот курс, который балансируется рынком, уравновешивает интересы разных участников рынка. Есть экспортеры, есть импортеры — они заинтересованы в разных движениях курса. Когда курс ослабляется, мы слышим жалобы со стороны импортеров, когда укрепляется — со стороны экспортеров. Рыночный курс, на наш взгляд, уже на практике показал себя как эффективный. Он может балансировать противоположные интересы и абсорбировать внешние шоки, которые многочисленные у нас. А все альтернативные варианты, когда применяются административные меры, ведут к дисбалансам, которые очень дорого могут обойтись», — заявила Набиуллина.