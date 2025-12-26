Путин обсудил с Орбаном участие в церемонии заливки бетона АЭС «Пакш-2»

Президент России Владимир Путин поддержал предложение участвовать в церемонии заливки первого бетона для АЭС «Пакш-2» вместе с премьером Венгрии Виктором Орбаном, сообщил «РИА Новости» генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Мы докладывали президенту об этом предложении. Он в целом его поддержал. Я знаю, что он его обсуждал с Орбаном. И, соответственно, будем ждать решений наших глав государств», — сказал Лихачев.

Подготовка к заливке первого бетона началась после получения официальных лицензий на строительство АЭС «Пакш-2». Она запланирована на начало февраля 2026 года.

На АЭС «Пакш» работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. В 2009 году парламент Венгрии одобрил сооружение двух новых энергоблоков на АЭС, а в декабре 2014-го «Росатом» и венгерская MVM подписали контракт на постройку новых блоков станции. В 2022 году венгерское управление по атомной энергетике выдало «Росатому» разрешение на строительство пятого и шестого энергоблоков «Пакш» для создания АЭС «Пакш-2». Оно действует в течение десяти лет. В Венгрии отмечали, что после запуска двух новых блоков страна сможет прекратить импорт электроэнергии.

Реализация проекта осложнилась после введения США санкций против Газпромбанка. В январе 2025 года Вашингтон ввел блокирующие санкции против руководителей «Росатома», включая Лихачева. Летом венгерский МИД сообщил, что администрация Дональда Трампа санкции сняла, связанные с инвестициями в АЭС «Пакш»