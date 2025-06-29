Будапешт сообщил о снятии США санкций, связанных с АЭС «Пакш»

Санкции против Газпромбанка сделали продолжение строительства АЭС «практически невозможным», но с их отменой проект «может получить новый импульс», отметил глава МИД Сийярто

АЭС «Пакш» (Фото: Tamas Soki / EPA / ТАСС)

Администрация президента США Дональда Трампа сняла санкции, связанные с инвестициями в АЭС «Пакш» в Венгрии, заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто, его слова приводит Híradó.

«Одной из этих санкционных мер они пытались сделать невозможным долгосрочное надежное энергоснабжение Венгрии, наложив ограничения на строительство атомной электростанции «Пакш», что сделало продолжение строительства практически невозможным», — сказал он.

Сийярто отметил, что нынешний американский лидер рассматривает Венгрию «как друга». Глава МИД поблагодарил Трампа и его администрацию за это решение. По его словам, благодаря расширению АЭС к середине следующего десятилетия Венгрия сможет производить большую часть электроэнергии, необходимой для функционирования страны и экономики.

«Производство крупного оборудования, необходимого для АЭС «Пакш», продолжается в России и Франции. Строительство в Пакше теперь может получить новый импульс», — уверен Сийярто.

РБК направил запрос в «Росатом».

На АЭС «Пакш» работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. В 2009 году парламент Венгрии одобрил сооружение двух новых энергоблоков на АЭС, а в декабре 2014-го «Росатом» и венгерская MVM подписали контракт на постройку новых блоков станции. В 2022 году венгерское управление по атомной энергетике выдало «Росатому» разрешение на строительство пятого и шестого энергоблоков «Пакш» для создания АЭС «Пакш-2». Оно действует в течение десяти лет. В Венгрии отмечали, что после запуска двух новых блоков страна сможет прекратить импорт электроэнергии.

В ноябре прошлого года под американские санкции попал Газпромбанк. Отказ предыдущей администрации во главе с Джо Байденом исключить из них операции, необходимые для проекта по строительству АЭС «Пакш-2», Будапешт называл «политической вендеттой». В декабре премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия добилась от США приостановки для нее санкций против Газпромбанка на три месяца для расчетов за газ, но АЭС исключение тогда не коснулось. В январе этого года блокирующие санкции США ввели в отношении высокопоставленных менеджеров «Росатома», включая его гендиректора Алексея Лихачева.

Летом прошлого года Венгрия добилась того, что санкции ЕС против России не будут касаться проекта АЭС «Пакш».