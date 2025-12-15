 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Эстония предложила оплатить разрыв сделок Венгрии по российскому газу

Эстония, ради того, чтобы Венгрия отказалась от российского газа, могла бы помочь Будапешту выплатить российской стороне неустойки при расторжении контрактов. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис в интервью Ilta Sanomat.

Карис заявил, что Европе следует усилить давление на Россию, например, с точки зрения закупок у нее энергоресурсов. В упомянутом контексте Карис вспомнил о поездке премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Орбан хотел «убедиться», что его стране хватит дешевой энергии и в будущем, подчеркнул Карис, отметив, что некоторые энергетические соглашения между Венгрией и Россией могут действовать вплоть до 2040-х годов. Но Карис призвал Венгрию отказаться от контрактов.

«Возможно, нам стоит помочь [Будапешту] оплатить штрафы за расторжение контрактов», — заявил эстонский президент.

Орбан предупредил о серьезных последствиях изъятия активов России для ЕС
Политика
Виктор Орбан

Орбан посетил Москву в конце ноября. Перед поездкой он сообщил, что обсудит с российским президентом Владимиром Путиным вопрос электроснабжения Венгрии.

Орбан активно выступает против санкций ЕС в отношении России, считая отказ от российских энергоносителей угрозой для венгерских домохозяйств и экономики.

Позже, 6 декабря, Орбан анонсировал скорый визит крупной венгерской делегации в Москву для обсуждения экономических вопросов. Орбан не назвал конкретные темы, но заявил о необходимости интегрировать Россию в мировую экономику и отменить санкции.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Венгрия Эстония газ

