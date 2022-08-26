«Росатому» разрешили строить АЭС «Пакш-2» в Венгрии
Венгерское управление по атомной энергетике выдало госкорпорации «Росатом» разрешение на строительство 5-го и 6-го энергоблоков атомной электростанции «Пакш», которые составят АЭС «Пакш-2», говорится в документах, опубликованных на сайте ведомства.
Разрешение действует в течение десяти лет. Строительство может начаться уже в октябре. Соглашением определяются в том числе границы территории, на которой будут находиться энергоблоки.
На данный момент на АЭС «Пакш», построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. В 2009 году парламент Венгрии одобрил сооружение двух новых энергоблоков на АЭС, а в декабре 2014-го «Росатом» и венгерская MVM подписали контракт на постройку новых блоков станции. Планируется, что на АЭС «Пакш-2» будут построены два блока проекта ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком выступила компания «Атомпроект», которая входит в структуру «Росатома».
В начале мая финская энергетическая компания Fennovoima расторгла контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1» и отозвала лицензию на работы. Позже она подала иск о взыскании около €2 млрд, которые уже были выделены на проект, в том числе €800 тыс. аванса финской «дочке» «Росатома» Raos Project.