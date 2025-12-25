 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Кремль рассказал о прикладном характере встречи бизнеса с Путиным

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Встреча президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса, которая прошла 24 декабря в закрытом формате, была «абсолютно содержательной» и носила «прикладной характер». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, неожиданных вопросов не было. Встреча была абсолютно содержательной, носила прикладной характер. Говорили и выступали о тех вопросах, которые интересуют и волнуют бизнес», — сказал Песков.

Шохин назвал темы, которые обсудили на встрече Путина с бизнесом
Бизнес
Владимир Путин

По словам пресс-секретаря президента, на встрече был «конструктивный обмен мнениями». Некоторые вопросы Путин попросил прокомментировать представителей экономического блока.

Предновогодняя встреча Владимира Путина с бизнес-лидерами прошла 24 декабря в Кремле. На ней присутствовали руководители частных компаний, корпораций, представители экономического и социального блоков правительства, администрации президента России, а также руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина. Президент обсудил с бизнесом вопросы, касающиеся импортозамещения, курса рубля, ключевой ставки и кредитования, говорил Дмитрий Песков.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Персоны
Андрей Винокуров Андрей Винокуров, Анастасия Карева
Владимир Путин встреча Дмитрий Песков Крупный бизнес
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 24 дек, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 24 дек, 17:37
Глава ФШР назвал штаны Карлсена одной из главных интриг чемпионата мира Спорт, 14:38
Путин фразой «болота быть не должно» призвал определять худшие вузы Общество, 14:38
2026-й объявлен годом Годом единства народов России Политика, 14:33
Умерла Вера Алентова Общество, 14:32
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Как подготовить сотрудника к повышению Образование, 14:28
Путин предсказал крупнейший технологический прорыв в ближайшие 10–15 лет Технологии и медиа, 14:25
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Брокер «КИТ Финанс» начал прием заявок на обмен заблокированными активами Инвестиции, 14:20
Мяус решил не соперничать с Дерипаской за пост главы российского бенди Спорт, 14:18
Глава Минздрава сообщил подробности эксперимента с передвижными аптеками Общество, 14:16
Путин сообщил о снижении уровня безработицы до исторического минимума Экономика, 14:14
«Зенит» и «Спартак» вошли в топ-100 клубов мира по стоимости составов Спорт, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Кремль раскрыл перспективы работы над мирным планом после встреч в США Политика, 13:58