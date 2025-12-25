Кремль рассказал о прикладном характере встречи бизнеса с Путиным

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Встреча президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса, которая прошла 24 декабря в закрытом формате, была «абсолютно содержательной» и носила «прикладной характер». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, неожиданных вопросов не было. Встреча была абсолютно содержательной, носила прикладной характер. Говорили и выступали о тех вопросах, которые интересуют и волнуют бизнес», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, на встрече был «конструктивный обмен мнениями». Некоторые вопросы Путин попросил прокомментировать представителей экономического блока.

Предновогодняя встреча Владимира Путина с бизнес-лидерами прошла 24 декабря в Кремле. На ней присутствовали руководители частных компаний, корпораций, представители экономического и социального блоков правительства, администрации президента России, а также руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина. Президент обсудил с бизнесом вопросы, касающиеся импортозамещения, курса рубля, ключевой ставки и кредитования, говорил Дмитрий Песков.

