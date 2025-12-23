 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
Шохин назвал оптимальное для бизнеса соотношение инфляции, ставки и курса

Слабый рубль мог бы позволить не повышать налоги «в том объеме, в котором они повышались», считает глава РСПП Александр Шохин. Он назвал оптимальное для российского бизнеса соотношение курса, ключевой ставки и инфляции
Александр Шохин
Александр Шохин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал оптимальные для российского бизнеса значения ключевой ставки, курса доллара к рублю и инфляции на горизонте года. «К концу 2026 года мы хотели бы видеть ключевую ставку в 12%, инфляцию в диапазоне 4–5%, курс [рубля] — 90–95 [за доллар]», — заявил он на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК. Впрочем, по словам Шохина, это «мечты», и как воплотить их в жизнь, «мало кто знает в нашей стране». «Пока будем двигаться наощупь», — сказал он.

Аргументы в пользу слабого рубля

Крепкий рубль (официальный курс доллара к рублю на 23 декабря составляет 79,3 руб.) имеет положительный эффект в виде снижения инфляции, однако одновременно сокращает доходы экспортеров и, как следствие, поступления в бюджет, отметил Шохин. По его мнению, эффект от ослабления курса с текущих уровней мог бы не только позитивно повлиять на крупнейшие российские компании, но и сыграть на руку экономике в целом.

«От ослабления рубля могли бы выиграть не только экспортеры, как иногда пишут, но и бюджет мог бы выиграть, все производители, вся экономика могла бы выиграть, потому что за счет появления такого источника доходов бюджета, как доходы от экспорта, можно было бы и налоги не повышать в том объеме, в котором они повышались», — указал Шохин.

Сегодня же, хотя курс рубля формально рыночный, рынок «настолько деформированный, что говорить о том, что у нас рыночный плавающий курс, не приходится», считает Шохин. Многое зависит от того, продает или покупает валюту Центральный банк, действует или нет бюджетное правило. В результате возникают большие колебания, которые препятствуют гармоничному развитию компаний, отметил он.

Первый зампред ВТБ предложил альтернативу плавающему курсу рубля
Финансы
Дмитрий Пьянов

«Если в начале этого года многие [экспортеры] ориентировались чуть ли не на 100 руб. за доллар, то сейчас хорошо, если он будет больше 80. <...> Этот фактор существенен для многих экспортеров. Поэтому приходится, безусловно, сокращать производственные программы и переходить на четырехдневку и так далее», — сказал Шохин.

Фиксированный курс, наверное, никто предлагать не будет, хотя еще не так давно у нас был валютный коридор, в рамках которого власти не допускали чрезмерных колебаний, рассуждает глава РСПП. Однако для бизнеса предсказуемость курса очень важна, и у властей есть инструментарий для ее достижения, полагает он.

Ставка и нестандартная ситуация в экономике

По различным оценкам, в том числе по опросам РСПП, чувствительность и «аппетит к восстановлению инвестиций, работе на фондовом рынке» у российского бизнеса возникает при ключевой ставке в диапазоне 12–14%, подчеркнул Шохин.

«Год назад мы президенту говорили о том, что для нас однозначно цифра [ключевой] ставки меньше 10% была бы идеальной при инфляции до 6%. Вот мы сейчас 6% имеем, так сказать, даже ниже, а ставка у нас 16%. Этот разрыв между ставкой и инфляцией мы считаем чрезмерным», — указал Шохин. По состоянию на 15 декабря (наиболее актуальные данные), годовая инфляция в России составила 6,08%, сообщало Минэкономразвития. На заседании совета директоров Банка России 19 декабря ключевая ставка была снижена на 0,5 процентного пункта, до 16%.

Банк России снизил ключевую ставку пятый раз подряд
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Когда ставка была 20–21%, инфляция составляла 10% и более, напомнил Шохин. «Я даже тогда говорил о том, что, скорее всего, формула Центрального банка — берем инфляцию, умножаем на два и получаем ключевую ставку, - сейчас уже не срабатывает», — отметил Шохин.

Он предположил, что столь высокий уровень ключевой ставки Банк России держит из опасения, что на темпы роста цен повлияет повышение НДС с 20 до 22% с 2026 года. Однако де-факто этого не происходит.

«Мы сравниваем повышение НДС 2026 года с повышением НДС 2019 года (с 18 до 20%). Тогда мы видели, что это одномоментное влияние было — 1% к инфляции был добавлен, который рассосался во второй половине 2019 года. Ну и сейчас даже если ждать такого же результата, то мы, честно говоря, тоже на этот самый один процентный пункт должны рассчитывать», — оценил Шохин.

Сегодня экономика ведет себя нестандартно, обратил внимание глава РСПП. «В 2018 году, когда было принято решение [о повышении НДС], экономика отыграла сразу это. До начала финансового года инфляционный подскок был, который перешел с 2018 на 2019-й. Сейчас мы не видим этого. Сейчас в обратную сторону идет. Что-то происходит в экономике такое, что не может быть объяснено стандартными взаимосвязями», — отметил Шохин.

По его прогнозу, «подскока инфляции из-за повышения НДС» в начале 2026 года не будет. А если и будет, то уровень инфляции все равно не превысит 6–7% на конец года. «Поэтому мы продолжаем говорить о том, что инфляция в диапазоне 4–6% — это для бизнеса, для экономики приемлемый уровень», — заключил он.

Екатерина Виноградова
Экономика Инфляция ключевая ставка курс рубля
