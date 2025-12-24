Бизнес на встрече с Путиным обсудит платежи, кадры и защиту собственности

Представители бизнеса планируют обсудить с президентом тему защиты собственности, кадровый вопрос, проблему неналоговых платежей и просадку инвестиций, сообщили источники РБК. Встреча запланирована на поздний вечер 24 декабря

Фото: Алексей Никольский / ТАСС

В рамках традиционной встречи с президентом Владимиром Путиным в среду, 24 декабря, представители российского бизнеса планируют вынести на обсуждение тему защиты собственности (а именно при оспаривании сделок приватизации), вопрос кадровой политики и социальной ответственности бизнеса, а также проблему нарастания неналоговых платежей (то есть различных сборов, пошлин и отчислений, закрепленных вне Налогового кодекса). Об этом РБК сообщили источники, знакомые с подготовкой мероприятия.

По словам одного из собеседников РБК, планируется, что докладчиками, в частности, выступят лидеры крупнейших деловых объединений — глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, глава Торгово-промышленной палаты (ТПП РФ) Сергей Катырин и председатель «Деловой России» Алексей Репик.

Репик подтвердил РБК свое участие в мероприятии и рассказал, что в ходе своего выступления собирается обратить внимание президента на необходимость стимулирования инвестиционной активности и предотвращения инвестиционного спада — тему, которая и для него лично, и для «Деловой России» сейчас является одной из наиболее острых. «Самая болезненная точка этого года — серьезная просадка инвестиционной компоненты. В третьем квартале инвестиции сократились на 3,1%. Для того чтобы можно было смягчать денежно-кредитную политику в будущем, обеспечивать внутренний спрос, нужно стимулировать инвестиции во все, что связано с производительностью, во все, что высвобождает людей, во все, что закрывает внутренний спрос населения», — сказал глава «Деловой России».

Тот факт, что бизнес планирует поднять тему защиты собственности, полученной в ходе приватизационных сделок, РБК подтвердил собеседник, близкий к РСПП. По его словам, сейчас «наметилось позитивное движение» относительно поправок в ст. 42 федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», которые разработал РСПП и как минимум в двух редакциях направлял властям в рамках соответствующих поручений президента и правительства. В частности, речь идет об уточнении порядка исчисления десятилетнего срока исковой давности в делах об оспаривании сделок приватизации.

Другой собеседник РБК, близкий к союзу, указал, что в рамках кадровой темы планируется обсудить вопрос поддержки работников с семейными обязанностями (корпоративные программы), а также проблемы дефицита кадров и их подготовки. Еще один источник РБК указал, что демографическая повестка «точно будет обсуждаться». «Фактически государство предложило бизнесу софинансировать социальную ответственность в условиях безусловного дефицита ресурса экономического и бюджетного», — указал он.

Обсуждение вопроса роста неналоговых платежей ведется бизнесом уже давно. В частности, Александр Шохин отмечал, что необходимо «аккуратно подходить к финансированию развития секторов через рост неналоговых платежей», пояснив, что речь идет о штрафах за негативное воздействие на окружающую среду, экологических платежах и других сборах. С критикой неналоговых платежей выступал и занимавший на тот момент должность генпрокурора Игорь Краснов: «Рассматривая поступающие ко мне обращения представителей бизнес-структур, я могу сказать, что неразбериха, по-другому не сказать, неразбериха с расчетами неналоговых отчислений — это экологические, страховые, экспертные, оценочные и другие — на самом деле превращается в настоящие поборы».

Встреча президента с бизнесом, как пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пройдет в закрытом формате: «Разговор с бизнесом носит откровенный характер, ставятся открыто вопросы... наиболее продуктивно это обсуждение проходит в закрытом формате».