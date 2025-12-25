Шохин назвал темы, которые обсудили на встрече Путина с бизнесом

Бизнес на встрече с Путиным поднял вопрос о волатильности курса рубля в 2026 году, заявил Шохин. На фоне понижения ключевой ставки нацвалюта укрепилась, однако эксперты считают, что в следующем году она может снова ослабнуть

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Бизнес на встрече с президентом Владимиром Путиным поднял вопрос о необходимости более прогнозируемого курса рубля в 2026 году, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает ТАСС. По его словам, волатильность нацвалюты необходимо снизить.

«Что касается вчерашней встречи, мы обсуждали макроэкономические вопросы, в частности, <...> может быть, более динамичное снижение ключевой ставки, учитывая, что инфляция меньше 6% по итогам 2025 года», — сказал он.

Кремль в свою очередь сообщил, что состоялся конструктивный прямой обмен мнениями. «Неожиданных вопросов не было. Встреча была абсолютно содержательная, носила, еще раз повторяю, прикладной характер. Собственно, говорили и выступали о тех вопросах, которые интересуют и волнуют бизнес», — оценил встречу представитель главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. По его словам, некоторые вопросы Путин попросил прокомментировать представителей экономического блока правительства.

Встреча состоялась вечером 24 декабря в закрытом формате. «Разговор с бизнесом носит откровенный характер, ставятся открыто вопросы. Наиболее продуктивно это обсуждение проходит в закрытом формате», — пояснил Песков. На ней присутствовали руководители частных компаний, корпораций, представители экономического и социального блоков правительства, администрации президента России, а также руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Шохин накануне отмечал, что бизнес не ждет, что «Владимир Владимирович выступит в роли Деда Мороза и, так сказать, нам будет раздавать обещания какие-то — типа снизить ставку, курс рубля немножко уронить», — сказал он.

Банк России на заседании 19 декабря понизил ключевую ставку до 16% годовых. На этом фоне национальная валюта краткосрочно укрепилась к юаню и составила около 11,433 руб. Уже 24 декабря ЦБ установил курс доллара на 24 декабря ниже 79 руб. Bloomberg назвал это укрепление рубля самым сильным с 1994 года.

Директор аналитического управления SberCIB Investment Research Наталия Загвоздина считает, что рубль может ослабнуть до 100 руб. за доллар, 122 руб. за евро и 14,7 руб. за юань к концу следующего года. Главным фактором станет снижение ключевой ставки: экспортеры будут менее активно конвертировать валютную выручку в рубли, а спрос на валютные активы вырастет, пояснила она.

Президент регулярно контактирует с бизнесменами, весной у него была встреча с ними 26 мая — в День российского предпринимательства, она продолжалась больше двух часов. Кроме того, в марте глава государства принимал участие в ежегодном съезде РСПП.