 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Кремль объяснил, почему встреча Путина с бизнесменами будет закрытой

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Встреча Владимира Путина с представителями крупного бизнеса 24 декабря пройдет в закрытом формате, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Она будет в закрытом формате. Потому что разговор с бизнесом носит откровенный характер, ставятся открыто вопросы. Наиболее продуктивно это обсуждение проходит в закрытом формате», — пояснил Песков.

Что нужно бизнесу в 2026‑м: устойчивость, Wi‑Fi и отечественные облака
Радио

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ранее сообщил, что эта встреча запланирована на 20:00. Представители бизнеса хотят обсудить с президентом ключевые направления работы на 2026 год. Участники мероприятия не ждут, что Путин «выступит в роли Деда Мороза» и будет «раздавать обещания», отметил глава РСПП.

Путин регулярно контактирует с бизнесменами. В частности, он провел встречу с ними в День российского предпринимательства 26 мая, а до этого принял участие в ежегодном съезде РСПП в марте.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
Владимир Путин Дмитрий Песков российский бизнес встреча Александр Шохин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Песков оценил слова Вэнса о «прорыве» в переговорах по Украине
Политика
Песков заявил о ежедневных встречах Путина с участниками спецоперации
Политика
Кремль рассказал о ближайших планах работы по мирному урегулированию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
Путин продлил срок продажи доли Exxon в «Сахалин-1» Бизнес, 16:54
Собянин анонсировал тестирование беспилотных составов в метро Москвы Город, 16:45
Собянин сообщил о шестом дроне, сбитом на подлете к Москве за сутки Политика, 16:43
Суд вдвое снизил срок наказания экс-главе банка БКФ Миримской Политика, 16:38
Путин объяснил, почему мораторий на штрафы застройщикам не продлят Недвижимость, 16:38
ФСБ заявила о предотвращении взрыва на объекте «Транснефти» Политика, 16:36
Собиравшийся выступить на «Тур де Ски» лыжник Волков вернулся в Россию Спорт, 16:26
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Папа римский Лев XIV призвал к 24-часовому перемирию на Украине Политика, 16:21
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:21
Кремль объяснил, почему встреча Путина с бизнесменами будет закрытой Бизнес, 16:19
Совфед рекомендовал МИДу восстанавливать отношения России с США Политика, 16:18
Собянин заявил о дефиците 500 тыс. работников в Москве Город, 16:16
Совфед одобрил упрощение получения лицензий на продажу алкоголя Вино, 16:14
Плющенко заявил, что тратил ₽5 млн в год на Костылеву Спорт, 16:10