Кремль объяснил, почему встреча Путина с бизнесменами будет закрытой
Встреча Владимира Путина с представителями крупного бизнеса 24 декабря пройдет в закрытом формате, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передал ТАСС.
«Она будет в закрытом формате. Потому что разговор с бизнесом носит откровенный характер, ставятся открыто вопросы. Наиболее продуктивно это обсуждение проходит в закрытом формате», — пояснил Песков.
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ранее сообщил, что эта встреча запланирована на 20:00. Представители бизнеса хотят обсудить с президентом ключевые направления работы на 2026 год. Участники мероприятия не ждут, что Путин «выступит в роли Деда Мороза» и будет «раздавать обещания», отметил глава РСПП.
Путин регулярно контактирует с бизнесменами. В частности, он провел встречу с ними в День российского предпринимательства 26 мая, а до этого принял участие в ежегодном съезде РСПП в марте.
