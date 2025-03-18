Выступление Путина на РСПП. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин начал выступление на съезде РСПП.

Встреча с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей проходит в Москве 18 марта. В съезде участвуют более 1 тыс. делегатов, в том числе бизнесмены, а также руководители министерств и ведомств.

В качестве основных тем встречи будут затронуты ключевые направления взаимодействия бизнеса и государства, участники также рассмотрят инициативы предпринимательского сообщества, направленные на достижение национальных целей развития и реализацию национальных проектов.