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Выступление Путина на РСПП. Прямая трансляция

Путин начал выступление на съезде РСПП

Президент России Владимир Путин начал выступление на съезде РСПП.

Встреча с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей проходит в Москве 18 марта. В съезде участвуют более 1 тыс. делегатов, в том числе бизнесмены, а также руководители министерств и ведомств.

В качестве основных тем встречи будут затронуты ключевые направления взаимодействия бизнеса и государства, участники также рассмотрят инициативы предпринимательского сообщества, направленные на достижение национальных целей развития и реализацию национальных проектов.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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