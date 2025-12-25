Три человека погибли в приграничье при обстреле гумконвоя из Дагестана

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Три человека погибли, один ранен при обстреле гуманитарного конвоя в российском приграничье. Среди жертв — заместитель главы Шамильского района Дагестана Магомеднаби Гаджиев, рассказал глава республики Сергей Меликов.

Конвой состоял из двух грузовиков и направлялся из Шамильского района. Одна из машин в дороге остановилась на ремонт, а другая поехала дальше. В пути «Газель», а также легковушку обстреляли с применением дронов.

«К сожалению, есть погибшие — замглавы Шамильского района, откуда направлялся груз, Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации «Самооборона» Али и Мурад. Еще один сопровождающий, общественник Шамиль, с ранениями доставлен в медучреждение. Врачи борются за его здоровье», — написал Меликов в Telegram.

Региональные власти окажут необходимую помощь семьям погибших, добавил он.

Ранее из-за ударов беспилотников в Белгородской области пострадали три человека, еще один погиб. БПЛА влетел в автомобиль, пострадали двое мужчин, один из них позже скончался. Другой дрон сдетонировал и ранил женщину и 13-летнего мальчика.