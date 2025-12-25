 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Три человека погибли в приграничье при обстреле гумконвоя из Дагестана

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Три человека погибли, один ранен при обстреле гуманитарного конвоя в российском приграничье. Среди жертв — заместитель главы Шамильского района Дагестана Магомеднаби Гаджиев, рассказал глава республики Сергей Меликов.

Конвой состоял из двух грузовиков и направлялся из Шамильского района. Одна из машин в дороге остановилась на ремонт, а другая поехала дальше. В пути «Газель», а также легковушку обстреляли с применением дронов.

«К сожалению, есть погибшие — замглавы Шамильского района, откуда направлялся груз, Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации «Самооборона» Али и Мурад. Еще один сопровождающий, общественник Шамиль, с ранениями доставлен в медучреждение. Врачи борются за его здоровье», — написал Меликов в Telegram.

В Батайске объявили траур после атаки дронов ВСУ
Общество
Фото:Yuri_Slusar / Telegram

Региональные власти окажут необходимую помощь семьям погибших, добавил он.

Ранее из-за ударов беспилотников в Белгородской области пострадали три человека, еще один погиб. БПЛА влетел в автомобиль, пострадали двое мужчин, один из них позже скончался. Другой дрон сдетонировал и ранил женщину и 13-летнего мальчика.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
Дагестан Военная операция на Украине БПЛА
Сергей Меликов фото
Сергей Меликов
политик, глава Дагестана
12 сентября 1965 года
Материалы по теме
Трое погибли в Белгородской области при атаке дрона
Политика
Женщина пострадала из-за дронов в селе под Брянском
Политика
Средства ПВО сбили 141 дрон над регионами России за ночь
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 24 дек, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 24 дек, 17:37
Задержан участник нападения на Дагестан в 1999 году Общество, 11:32
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 11:30
Технический директор: план на 180 дней после вступления в должностьПодписка на РБК, 11:27
В Австралии подожгли автомобиль с табличкой «Счастливой Хануки» Политика, 11:26
Федерация конного спорта одобрила нейтральный статус еще для пяти россиян Спорт, 11:23
Посольство России заявило о тревожной обстановке в Венесуэле Политика, 11:22
Суд решит вопрос о выселении Долиной из квартиры. Что известно о деле Экономика, 11:20
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
В пятницу в Москве выпадет четверть месячной нормы осадков Общество, 11:19
Ментально в 1990-х или на скоростях 2020-х. Тест РБК и WB для бизнеса, 11:06
Пожар в БЦ «Варшавская плаза» начался в помещении, где делали ремонт Общество, 11:02
Минтрансу предложили пересмотреть ценообразование при стройке аэропортов Бизнес, 11:00
Хуснуллин подвел итоги на рынке ипотеки в 2025 году Недвижимость, 10:58
Украина пригрозила не помогающим ей странам сокращением помощи Запада Политика, 10:57
Товарный знак не используется: как зарегистрировать его себеПодписка на РБК, 10:55