В Батайске объявили траур после атаки дронов ВСУ

Фото: Yuri_Slusar / Telegram

В Батайске Ростовской области объявлен траур после атаки украинских беспилотников, в результате которой погибла женщина и пострадали несколько человек, сообщил в телеграм-канале глава города Валентин Кукин.

«Подписал распоряжение, согласно которому 19 декабря 2025 года объявлено днем траура по погибшей и пострадавшим в результате трагических событий в нашем городе», — говорится в сообщении мэра.

В этот день на территории Батайска будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и другим организациям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и праздничные программы.

Мэр выразил соболезнования родным и близким погибшей женщины и подчеркнул, что семьям пострадавших будет оказана вся необходимая поддержка.

В ночь на 18 декабря украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. Налету подверглись Ростов, Батайск и Таганрог.

В Батайске дроны повредили два частных дома, они загорелись. Пострадали семеро, одного человека спасти не удалось.

После атаки беспилотников на порт в Ростове начался пожар на танкере в западном жилом массиве города, погибли два члена экипажа, еще трое получили ранения. Разлива нефтепродуктов удалось избежать. В западной части города была также повреждена строящаяся многоэтажка.