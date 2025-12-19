 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Батайске объявили траур после атаки дронов ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Yuri_Slusar / Telegram
Фото: Yuri_Slusar / Telegram

В Батайске Ростовской области объявлен траур после атаки украинских беспилотников, в результате которой погибла женщина и пострадали несколько человек, сообщил в телеграм-канале глава города Валентин Кукин.

«Подписал распоряжение, согласно которому 19 декабря 2025 года объявлено днем траура по погибшей и пострадавшим в результате трагических событий в нашем городе», — говорится в сообщении мэра.

В этот день на территории Батайска будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и другим организациям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и праздничные программы.

Мэр выразил соболезнования родным и близким погибшей женщины и подчеркнул, что семьям пострадавших будет оказана вся необходимая поддержка.

Четверо жителей Батайска пострадали при атаке беспилотников
Политика
Фото:Официальный канал губернатора Ростовской области / Telegram

В ночь на 18 декабря украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. Налету подверглись Ростов, Батайск и Таганрог.

В Батайске дроны повредили два частных дома, они загорелись. Пострадали семеро, одного человека спасти не удалось.

После атаки беспилотников на порт в Ростове начался пожар на танкере в западном жилом массиве города, погибли два члена экипажа, еще трое получили ранения. Разлива нефтепродуктов удалось избежать. В западной части города была также повреждена строящаяся многоэтажка.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Плугина Ирина
день траура Батайск погибшие пострадавшие

