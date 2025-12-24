В Белгороде при атаках БПЛА три человека пострадали и один погиб

В результате ударов беспилотников в Белгородской области один человек погиб, еще трое получили ранения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль, пострадали двое мужчин. Один из них скончался в больнице, второго с осколочными ранениями головы, рук, ног и грудной клетки бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода.

В Грайвороне при детонации дрона пострадали женщина и 13-летний мальчик. Их доставили в Грайворонскую ЦРБ, где диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения. После оказания помощи их транспортируют в медицинские учреждения Белгорода.

