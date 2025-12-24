 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Белгороде при атаках БПЛА три человека пострадали и один погиб

Сюжет
Военная операция на Украине

В результате ударов беспилотников в Белгородской области один человек погиб, еще трое получили ранения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль, пострадали двое мужчин. Один из них скончался в больнице, второго с осколочными ранениями головы, рук, ног и грудной клетки бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода.

В Грайвороне при детонации дрона пострадали женщина и 13-летний мальчик. Их доставили в Грайворонскую ЦРБ, где диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения. После оказания помощи их транспортируют в медицинские учреждения Белгорода.

Жительница Белгородской области подорвалась на взрывном устройстве
Общество
Фото:сервис «Яндекс.Карты»
Незадолго до этого Гладков сообщил о трех погибших при ударе FPV-дрона по машине. Еще один человек, также находившийся в машине, получил минно-взрывную травму, осколочное ранение руки и ушиб ноги. Он продолжает лечение амбулаторно. Сам автомобиль сгорел.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

WhatsApp выступил с заявлением относительно замедления его работы в России

МИД рассказал о новой встрече России и США по «взаимным раздражителям»

Трамп посоветовал Мадуро «разумно» уйти с поста президента Венесуэлы

В Европе допустили пересмотр конституционных основ ЕС, «чтобы выстоять»

Российские банки обяжут раскрывать данные о структуре собственности

На Трампа подали в суд из-за переименования Кеннеди-центра
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Белгородская область Вячеслав Гладков погибшие пострадавшие атака дронов беспилотники
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Буденновске возник пожар в промзоне из-за атаки дронов
Политика
Средства ПВО сбили 29 дронов над регионами России за ночь
Политика
В Липецке обломки беспилотника попали в жилой дом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
Полиция задержала мужчин, перевозивших детей в курьерских сумках Общество, 01:20
За три часа над Россией сбили 17 дронов Политика, 01:07
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Ливия объявила трехдневный траур после гибели главы Генштаба Политика, 00:31
В Белгороде при атаках БПЛА три человека пострадали и один погиб Политика, 00:20
У Домодедово ввели ограничения на использование воздушного пространства Политика, 00:17
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
В Ливии назвали причину крушения самолета с главой Генштаба Политика, 00:07
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса Политика, 00:00
Дмитрий Козак предложил реформы и амнистию Политика, 00:00
Глава Генштаба Ливии перед катастрофой встретился с турецким министром Политика, 23 дек, 23:46
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 23 дек, 23:30
Глава Генштаба Ливии погиб при падении самолета в Турции Политика, 23 дек, 23:21
Трасса М-12 от Москвы до Тюмени: что известно и сколько стоит Авто, 23 дек, 23:18