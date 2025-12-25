Средства ПВО сбили 141 дрон над регионами России за ночь

В ночь на 25 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 141 украинский дрон самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Больше всего беспилотников — 62 — сбили над территорией Брянской области.

Над Тульской областью уничтожили 12 дронов, над Калужской — 11, над Московским регионом — девять. Восемь дронов сбили над Адыгеей, семь — над Кубанью, по шесть — над Крымом и Ростовской областью. По пять беспилотников уничтожили над Белгородской и Воронежской областями, а также над акваторией Азовского моря. Четыре дрона сбили над Курской областью и один — над Волгоградской.

В Брянской области при атаке дрона на село Глинищево получила осколочные ранения мирная жительница, ее госпитализировали. Также беспилотники повредили жилой дом.

Также минувшей ночью дроны атаковали Боковский, Белокалитвинский, Тарасовский, Дубовский, Морозовский и Зимниковский районы Ростовской области. Пострадавших нет.

На Кубани после удара дронов по порту Темрюка загорелись два резервуара с нефтепродуктами. Предварительно, пострадавших нет.

В ночь на 25 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 15 дронов, летевших на столицу.