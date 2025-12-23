 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Трое погибли в Белгородской области при атаке дрона

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Волоконовском округе Белгородской области в результате удара FPV-дрона по машине погибли трое мужчин, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В машине был и четвертый пассажир. Он получил минно-взрывную травму, осколочное ранение руки и ушиб ноги. «Ему оказана медицинская помощь, лечение продолжает амбулаторно», — уточнил губернатор. Сам автомобиль сгорел.

Атака произошла вчера, однако установить личности жертв и подтвердить инцидент удалось сегодня. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.

Жительница Белгородской области подорвалась на взрывном устройстве
Общество
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Регион регулярно подвергается украинским атакам. Так, 19 декабря в Белгороде из-за украинского дрона ранения получил пятимесячный мальчик. Ему диагностировали минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы. Состояние младенца оценили как средней степени тяжести.

Полина Дуганова
Белгородская область погибшие атака дронов беспилотники Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
