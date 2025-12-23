Трое погибли в Белгородской области при атаке дрона
В Волоконовском округе Белгородской области в результате удара FPV-дрона по машине погибли трое мужчин, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В машине был и четвертый пассажир. Он получил минно-взрывную травму, осколочное ранение руки и ушиб ноги. «Ему оказана медицинская помощь, лечение продолжает амбулаторно», — уточнил губернатор. Сам автомобиль сгорел.
Атака произошла вчера, однако установить личности жертв и подтвердить инцидент удалось сегодня. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.
Регион регулярно подвергается украинским атакам. Так, 19 декабря в Белгороде из-за украинского дрона ранения получил пятимесячный мальчик. Ему диагностировали минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы. Состояние младенца оценили как средней степени тяжести.
