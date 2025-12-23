Трое погибли в Белгородской области при атаке дрона

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Волоконовском округе Белгородской области в результате удара FPV-дрона по машине погибли трое мужчин, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В машине был и четвертый пассажир. Он получил минно-взрывную травму, осколочное ранение руки и ушиб ноги. «Ему оказана медицинская помощь, лечение продолжает амбулаторно», — уточнил губернатор. Сам автомобиль сгорел.

Атака произошла вчера, однако установить личности жертв и подтвердить инцидент удалось сегодня. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.

