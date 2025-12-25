Женщина пострадала из-за дронов в селе под Брянском
В Брянской области при атаке беспилотника на село Глинищево Брянского района пострадала женщина, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.
«Осколочные ранения получила мирная жительница», — уточнил губернатор.
Пострадавшую госпитализировали, ей оказали всю необходимую медицинскую помощь. Также беспилотники повредили остекление в жилом доме.
Минувшей ночью дроны также атаковали Боковский, Белокалитвинский, Тарасовский, Дубовский, Морозовский и Зимниковский районы Ростовской области. Пострадавших нет.
В Краснодарском крае после удара беспилотников по порту Темрюка загорелись два резервуара с нефтепродуктами. Предварительно, пострадавших нет.
