Женщина пострадала из-за дронов в селе под Брянском

В Брянской области при атаке беспилотника на село Глинищево Брянского района пострадала женщина, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

«Осколочные ранения получила мирная жительница», — уточнил губернатор.

Пострадавшую госпитализировали, ей оказали всю необходимую медицинскую помощь. Также беспилотники повредили остекление в жилом доме.

Минувшей ночью дроны также атаковали Боковский, Белокалитвинский, Тарасовский, Дубовский, Морозовский и Зимниковский районы Ростовской области. Пострадавших нет.

В Краснодарском крае после удара беспилотников по порту Темрюка загорелись два резервуара с нефтепродуктами. Предварительно, пострадавших нет.