 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Женщина пострадала из-за дронов в селе под Брянском

Сюжет
Военная операция на Украине

В Брянской области при атаке беспилотника на село Глинищево Брянского района пострадала женщина, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

«Осколочные ранения получила мирная жительница», — уточнил губернатор.

Пострадавшую госпитализировали, ей оказали всю необходимую медицинскую помощь. Также беспилотники повредили остекление в жилом доме.

Военные сбили девять летевших на Москву беспилотников за ночь
Политика
Фото:Александр Река/ТАСС

Минувшей ночью дроны также атаковали Боковский, Белокалитвинский, Тарасовский, Дубовский, Морозовский и Зимниковский районы Ростовской области. Пострадавших нет.

В Краснодарском крае после удара беспилотников по порту Темрюка загорелись два резервуара с нефтепродуктами. Предварительно, пострадавших нет.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Брянская область Александр Богомаз беспилотники пострадавшая
Александр Богомаз фото
Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
Житель Брянской области погиб при атаке беспилотников ВСУ
Политика
За ночь дроны сбили над Кубанью, Черным морем и Брянской областью
Политика
Три сотрудницы предприятия пострадали при атаке БПЛА в Брянской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 24 дек, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 24 дек, 17:37
Сенаторы заявили Трампу об «опасном вакууме» из-за отзыва послов и России Политика, 08:19
Иностранцы стали чаще играть в казино в Калининграде Технологии и медиа, 08:03
Дисквалификация Валиевой истекла. Что важно знать о ее возвращении Спорт, 08:00
Тульский губернатор сообщил о 12 сбитых дронах Политика, 07:58
S7 оштрафовали на ₽30 тыс. за овербукинг Общество, 07:35
Пять вопросов к решению Конституционного суда по спору об уплате НДСПодписка на РБК, 07:30
Средства ПВО сбили 141 дрон над регионами России за ночь Политика, 07:30
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
ЦБ разрешит торговать криптовалютой. Как это изменит рынокПодписка на РБК, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:29
Москвичей предупредили о переменчивой погоде с мокрым снегом Общество, 07:07
Белоусов из ЦМАКП заявил о «преимуществе отсталости» России Экономика, 07:02
«Ромир» определил долю свободных денег россиян Экономика, 07:02
КНДР испытала новые зенитные ракеты дальнего радиуса действия Политика, 06:56
Женщина пострадала из-за дронов в селе под Брянском Политика, 06:55