Bloomberg узнал о возобновлении импорта нефти России индийской Reliance

Фото: Abhishek Chinnappa / Getty Images

Крупнейший индийский нефтепереработчик Reliance Industries Ltd. заключил контракт на поставку нефти с использованием танкеров класса Aframax. Сырье направляется на НПЗ в штате Гуджарат мощностью 660 тыс. барр. в сутки, где перерабатывается для последующего снабжения внутреннего рынка. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, пожелавшие остаться анонимными.

Вероятное возобновление работы завода Reliance позволит смягчить ожидаемое в этом месяце снижение импорта российской нефти Индией, пишет агентство. По данным источников, компания возобновила закупки сырья по сниженным ценам, получая нефть от поставщиков, не подверженных санкциям.

Reliance приостановила импорт российской нефти сразу после введения санкций 22 октября, сообщает Bloomberg. Однако США предоставили нефтепереработчикам месячный льготный срок для завершения сделок, заключенных до этой даты. Последнее судно, попадавшее под это исключение, прибыло в Индию 17 декабря — еще до истечения льготного периода, отметили источники.

Комплекс Reliance в Джамнагаре, штат Гуджарат, состоит из двух установок: мощностью 660 тыс. барр. в сутки, ориентированной на внутренний рынок;

мощностью 700 тыс. барр. в сутки, работающей на экспорт.

По данным компании, последняя партия российской нефти на экспортный завод поступила еще 20 ноября. С тех пор все закупаемое российское сырье направляется только на установку, работающую для внутреннего рынка, пишет Bloomberg.

Reliаnce полностью прекратила поставки российской нефти на свой НПЗ с 20 ноября, писала The Washington Post (WP). В ноябре The New York Times (NYT) сообщила, что Индия сокращает закупки российской нефти на фоне санкций США. В ноябре поставки упали на 66%, а переработчики проявляют большую осторожность, чтобы избежать штрафов.

Reliance Industries принадлежит Мукешу Амбани, одному из крупнейших бизнесменов Индии и союзнику премьер-министра Нарендры Моди. Конгломерат был крупнейшим покупателем российской нефти в республике. С начала конфликта на Украине в 2022 году компания приобрела сырья на сумму около $33 млрд, это почти 8% всех экспортных продаж российской нефти. Этот масштаб закупок вызывал критику со стороны Соединенных Штатов.

В конце августа США ввели для Индии 25-процентную пошлину в связи с закупками ею российской нефти, что довело общую пошлину до 50%. В октябре Трамп заявил, что Моди обещал прекратить закупки российской нефти. Индийские власти подчеркивали, что будут действовать в интересах своих потребителей и обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов.

Bloomberg в декабре узнал, что санкции США снизили, но не остановили импорт российской нефти в Индию. «НПЗ могут постепенно перейти к компаниям, не находящимся под санкциями, использовать теневых перевозчиков и перевалку с судна на судно, чтобы сбалансировать геополитические и экономические интересы», — счел тогда аналитик Nomura Бинет Банка.