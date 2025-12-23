 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Bloomberg сообщил о рекордном экспорте нефти из России за два года

Сюжет
Война санкций
На 21 декабря потоки нефти в день составили 4,04 млн барр. Это самый высокий показатель с мая 2023 года
BRENT BRENT $62,29 +0,27%
Фото: Thelma Amaro Vidales / Shutterstock
Фото: Thelma Amaro Vidales / Shutterstock

Экспорт российской нефти достиг максимума за последние два с половиной года, но из-за задержек с разгрузкой танкеров запасы нефти на них снова выросли, а у берегов Индии и Китая скопилось множество судов, сообщает Bloomberg.

По данным на 21 декабря, за последние четыре недели среднесуточные потоки достигли самого высокого уровня с мая 2023 года. Так, согласно данным, поставки сырой нефти в день на 21 декабря составили 4,04 млн барр., или 3,86 млн барр. в среднем за последние четыре недели.

Последний максимум был 14 мая 2023 года, тогда этот показатель составлял 4,07 млн барр. в день и 3,88 млн барр. в среднем за четыре недели.

При этом объем нефти, которая находится в танкерах в пути, с конца августа вырос на 48%, достигнув 185 млн барр. По меньшей мере 20 танкеров, перевозящих российскую нефть, ожидают разрешения на швартовку в китайских и индийских портах, а другим потребовались месяцы, чтобы доставить свои грузы, пишет агентство.

Британия ввела санкции против «Татнефти» и «Русснефти»
Политика
Фото:Сергей Елагин / Business Online / Global Look Press

Отгрузка российской нефти в Индию в период с 1 по 17 ноября упала на 66% по сравнению с тем же временем предыдущего месяца. The Economic Times (ET) тогда связала тенденцию с тем, что нефтеперерабатывающие компании стали проявлять бо́льшую осторожность на фоне санкций США против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа.

Так, общий объем отгрузки российской нефти по всем направлениям в ноябре снизился на 28% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 2,78 млн барр. в сутки, следует из отчета Kpler.

Москва считает санкции незаконными. В Кремле говорили, что российская экономика выработала к ним «определенный иммунитет» и продолжает функционировать.

Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Индия Китай российская нефть
