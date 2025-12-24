На подлете к Москве сбили пять дронов с начала суток
Силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
Всего с начала суток на подлете к городу уничтожено пять беспилотников. Об отражении предыдущих атак Собянин писал ночью и рано утром 24 декабря.
На этом фоне Росавиация предупреждала о возможных корректировках в расписании части рейсов в Домодедово и Внуково. Утром ограничения в этих аэропортах были сняты.
По данным Минобороны, всего за ночь над российскими регионами уничтожили 172 беспилотника, больше всего — над Брянской областью. Глава региона Александр Богомаз сообщал, что пострадавших и разрушений нет. В Тульской области из-за атаки БПЛА на одном из предприятий произошел пожар.
