Собянин сообщил, что тысячи москвичей находятся в зоне военной операции

Фото: Александр Река / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин 24 декабря в обращении к Мосгордуме заявил, что тысячи жителей города находятся на линии боевого соприкосновения и охраняют небо над столицей. По словам мэра Москвы, ежегодно от 20 тыс. москвичей добровольно идут в зону спецоперации.

В своем отчете перед московской думой Собянин поблагодарил каждого из них за мужество, стойкость и готовность внести свой вклад в общее дело.

«Наш сегодняшний разговор проходит в сложное время. Без малого четыре года Россия ведет борьбу за свою безопасность и суверенитет. Эта борьба требует от нас предельной собранности и мобилизации всех сил и ресурсов», — сказал мэр.

В августе 2025 года Собянин раскрыл, что около 90 тыс. москвичей находятся в зоне военной операции. «Сегодня около 90 тыс. москвичей находятся в зоне проведения специальной военной операции. Это те, кто был мобилизован или пошел по контракту. Часть ребят — это профессиональные военные», — заявил он.