Военная операция на Украине
0

Восемь летевших на Москву беспилотников сбили за сутки

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Силы ПВО сбили еще два дрона, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву», — написал глава города в 17:58 мск.

На место падения выехали специалисты экстренных служб, добавил Собянин.

Собянин сообщил о шестом дроне, сбитом на подлете к Москве за сутки
Политика
Фото:Минобороны России

Всего 24 декабря на подлете к Москве уничтожили восемь дронов. Последний раз об отражении атаки Собянин написал в 16:28, тогда силы ПВО сбили один беспилотник.

Как сообщило Минобороны, ночью 24 декабря над Россией сбили 172 дрона, четыре из них — над Московским регионом. Еще 23 беспилотника уничтожили в период с 07:00 до 10:00.

Анастасия Луценко
Сергей Собянин Москва беспилотники дроны атака
Сергей Собянин
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
