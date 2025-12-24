Восемь летевших на Москву беспилотников сбили за сутки
Силы ПВО сбили еще два дрона, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
«Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву», — написал глава города в 17:58 мск.
На место падения выехали специалисты экстренных служб, добавил Собянин.
Всего 24 декабря на подлете к Москве уничтожили восемь дронов. Последний раз об отражении атаки Собянин написал в 16:28, тогда силы ПВО сбили один беспилотник.
Как сообщило Минобороны, ночью 24 декабря над Россией сбили 172 дрона, четыре из них — над Московским регионом. Еще 23 беспилотника уничтожили в период с 07:00 до 10:00.
