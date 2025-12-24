Минобороны сообщило об уничтожении 23 украинских дронов за утро
В период с 7:00 до 10:00 силами ПВО было уничтожено 23 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в своем телеграм-канале.
Девять дронов сбили над территорией республики Крым, шесть — над Оренбургской областью, три — над Калужской областью, два — над Брянской областью, один — над территорией Московского региона, столько же над Республикой Башкортостан и над Белгородской областью.
Ранее силы ПВО за три часа сбили 15 украинских дронов самолетного типа. Все беспилотники ликвидировали в период с 7:00 до 9:00 мск: 14 над Белгородской областью и один над Воронежской.
