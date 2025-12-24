 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило об уничтожении 23 украинских дронов за утро

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

В период с 7:00 до 10:00 силами ПВО было уничтожено 23 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в своем телеграм-канале.

Девять дронов сбили над территорией республики Крым, шесть — над Оренбургской областью, три — над Калужской областью, два — над Брянской областью, один — над территорией Московского региона, столько же над Республикой Башкортостан и над Белгородской областью.

Ранее силы ПВО за три часа сбили 15 украинских дронов самолетного типа. Все беспилотники ликвидировали в период с 7:00 до 9:00 мск: 14 над Белгородской областью и один над Воронежской.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Теги
Анастасия Совкова
БПЛА дроны Минобороны ПВО
Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
Hyundai отзовет более 50 тыс. автомобилей Авто, 12:19
В МИД Франции осудили санкции США против бывшего еврокомиссара Бретона Политика, 12:16
Зеленский раскрыл планы по мобилизации на Украине после мира Политика, 12:15
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Эксперты оценили, как в 2025-м подорожало жилье в российских мегаполисах Недвижимость, 12:06
Бишкек опроверг запрет на въезд россиян в Киргизию без загранпаспорта Политика, 12:03
Проверка на прочность: итоги 2025 года на рынке нерудных материалов Компании, 12:00
Умер олимпийский чемпион по метанию молота Анатолий Бондарчук Спорт, 12:00
Как айтишнику создавать личный бренд: советы от «Хабра» Образование, 11:57
Медведев предложил потребовать компенсацию за украинских националистов Политика, 11:53
Латвия запретила въезд российским спортсменам перед квалификацией ОИ Спорт, 11:49
Польша выдала Казахстану подозреваемую в торговле органами украинку Общество, 11:48
В МИДе заявили, что выполняют поручение Путина по ядерным испытаниям Политика, 11:43
Театр назвал дату и место прощания с актером Лобоцким Общество, 11:37