Минфин Украины спрогнозировал долговые выплаты страны на уровне 10% ВВП

Правительство Украины утвердило долговую стратегию на 2026–2028 годы, согласно которой ежегодные выплаты по государственному долгу составят в среднем 1,19 трлн грн, или около 10% от прогнозируемого ВВП страны

Фото: Solarisys / Shutterstock

Долговые выплаты Украины в 2026–2028 годах в среднем составят 1,19 трлн грн в год, или около 10,4% от прогнозируемого ВВП республики, сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на текст долговой стратегии на 2026–2028 годы, утвержденной правительством 24 декабря.

Согласно документу, расходы государства на погашение и обслуживание долга в 2025 году запланированы на уровне 1,05 трлн грн, в 2026 году — 1,17 трлн, в 2027 году — 1,26 трлн, в 2028 году — 1,29 трлн грн. В среднем, по расчетам Минфина, на которые ссылается издание, ежегодные выплаты по долгу составят 1,193 трлн грн.

В соотношении с ВВП долговые выплаты в 2025 году составят 11,7%, в 2026 году — 11,3%, в 2027 году — 10,5%, в 2028 году — 9,5%.

В Министерстве финансов отмечают улучшение структуры государственного долга за последние годы. Основная часть заимствований осуществляется на льготных условиях, в результате средневзвешенная стоимость госдолга летом 2025 года снизилась до 4,9% против 7,2% до начала боевых действий.

По данным стратегии, 75% государственного долга приходится на внешний долг, а 77% обязательств номинировано в иностранной валюте, что, как отмечает Минфин, создает высокие валютные риски.

22 декабря в бюджет Украины поступил шестой и последний в текущем году регулярный транш в размере €2,3 млрд. Его направила Еврокомиссия в рамках программы Ukraine Facility. Незадолго до этого европейские лидеры согласовали выделение Киеву €90 млрд из общего бюджета на 2026–2027 годы.

Госдолг Украины, по прогнозам Международного валютного фонда, в 2026 году продолжит расти и составит 110,4% ВВП, а затем начнет постепенно сокращаться — до 106,4% ВВП в 2027 году, 102,9% ВВП в 2028 году, 98,3% ВВП в 2029 году и 94,1% ВВП в 2030 году.

Одним из крупнейших внешних кредиторов Украины, по данным Минфина республики, является Евросоюз: в январе страна была должна ему $44 млрд (рост на 34% за год). В лидерах кредиторов также числится Всемирный банк, перед которым задолженность к январю составляла $22,6 млрд (рост на 65% в 2024 году).

В мае украинский министр финансов Сергей Марченко заявил о приближении госдолга страны к 100% ВВП, тогда как до начала военной операции он составлял 55%. Тогда же Марченко сообщил, что Киев не намерен возвращать долги своим партнерам в течение ближайших 30 лет. Он отметил, что «на сегодняшний момент» долг не считается большим бременем для страны.