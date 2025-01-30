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Военная операция на Украине ,  
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Долг Украины перед МВФ, ЕС и Всемирным банком достиг почти половины ВВП

Сюжет
Военная операция на Украине
ЕС, МВФ и Всемирный банк — крупнейшие внешние кредиторы Украины (более 50% ее госдолга), причем задолженность перед банком в 2024-м выросла на 65%. Госдолг страны сейчас составляет 92% ВВП и в этом году, вероятно, превысит 100%
Фото: Diego Fedele / Getty Images
Фото: Diego Fedele / Getty Images

Долг Украины перед группой Всемирного банка в прошлом году вырос значительнее всего среди других кредиторов — на 65% — и достиг $22,6 млрд, следует из данных Минфина страны, которые приводит украинский Forbes.

Это связано с тем, что через структуры Всемирного банка идет финансирование от многих международных партнеров Киева, отмечает издание.

Всемирный банк стал вторым по размеру внешним кредитором Киева после Евросоюза — ему страна должна $44 млрд (рост долга на 34%).

Еще один крупный кредитор Украины — Международный валютный фонд (МВФ), задолженность перед которым за год выросла на 15%, до $18,9 млрд.

Совокупный госдолг Украины составляет 6,9 трлн гривен (примерно $167 млрд), или 92% ВВП страны. Соответственно, доля ЕС в госдолге — 27%, Всемирного банка — 14%, МВФ — 11%. Суммарно это 52% госдолга.

ВВП Украины в 2024-м оценивается в $189 млрд, таким образом, долг МВФ, ЕС и Всемирным банком составляет около 45,2%.

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Политика
Фото:Drop of Light / Shutterstock

По прогнозу МВФ, к концу 2025 года госдолг Украины превысит ее ВВП: в этом году он достигнет 106,6%, в следующем — 107,6%, в 2027-м немного уменьшится — до 102,6%, писала «Политика страны». Согласно данным фонда, превышение госдолгом объема ВВП — это не исключительная ситуация в мире: в 2023 году госдолг превышал 100% ВВП, например, у США (112%), Японии (205%), Греции (184%), Судана (252% — самый большой показатель).

Украина заморозила выплаты по внешнему долгу в 2022 году, некоторые кредиторы ввели для нее кредитные каникулы. Срок действия моратория истекал 1 августа с выплатой купона в 2026-м. Киев не произвел выплаты, и поэтому рейтинговое агентство Fitch объявило об ограниченном дефолте.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина госдолг Евросоюз МВФ Всемирный банк
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