Долг Украины перед МВФ, ЕС и Всемирным банком достиг почти половины ВВП
Долг Украины перед группой Всемирного банка в прошлом году вырос значительнее всего среди других кредиторов — на 65% — и достиг $22,6 млрд, следует из данных Минфина страны, которые приводит украинский Forbes.
Это связано с тем, что через структуры Всемирного банка идет финансирование от многих международных партнеров Киева, отмечает издание.
Всемирный банк стал вторым по размеру внешним кредитором Киева после Евросоюза — ему страна должна $44 млрд (рост долга на 34%).
Еще один крупный кредитор Украины — Международный валютный фонд (МВФ), задолженность перед которым за год выросла на 15%, до $18,9 млрд.
Совокупный госдолг Украины составляет 6,9 трлн гривен (примерно $167 млрд), или 92% ВВП страны. Соответственно, доля ЕС в госдолге — 27%, Всемирного банка — 14%, МВФ — 11%. Суммарно это 52% госдолга.
ВВП Украины в 2024-м оценивается в $189 млрд, таким образом, долг МВФ, ЕС и Всемирным банком составляет около 45,2%.
По прогнозу МВФ, к концу 2025 года госдолг Украины превысит ее ВВП: в этом году он достигнет 106,6%, в следующем — 107,6%, в 2027-м немного уменьшится — до 102,6%, писала «Политика страны». Согласно данным фонда, превышение госдолгом объема ВВП — это не исключительная ситуация в мире: в 2023 году госдолг превышал 100% ВВП, например, у США (112%), Японии (205%), Греции (184%), Судана (252% — самый большой показатель).
Украина заморозила выплаты по внешнему долгу в 2022 году, некоторые кредиторы ввели для нее кредитные каникулы. Срок действия моратория истекал 1 августа с выплатой купона в 2026-м. Киев не произвел выплаты, и поэтому рейтинговое агентство Fitch объявило об ограниченном дефолте.
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