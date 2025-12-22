 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Украина получила от ЕС последний в 2025 году транш в €2,3 млрд

Сюжет
Война санкций
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

В бюджет Украины поступил шестой регулярный транш в размере €2,3 млрд, направленный Еврокомиссией (ЕК) в рамках программы Ukraine Facility, сообщили в Министерстве финансов страны. Там отметили, что речь идет о €2,1 млрд кредитных средств и €200 млн гранта.

«Средства будут направлены на финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов государства», — говорится в сообщении.

Представитель ЕК Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе подтвердил, что республике перевели последний в 2025 году транш. «Эта финансовая помощь позволит поддержать функционирование украинского государства», — сказал еврочиновник (цитата по ТАСС).

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Политика
Эмманюэль Макрон

В Минфине Украины пояснили, что для получения очередного регулярного транша от ЕС страна выполнила «восемь реформационных шагов» в соответствии с условиями программы поддержки.

Программа Ukraine Facility была запущена в 2024 году сроком на четыре года. Финансирование предоставляется в виде сочетания грантов (безвозвратной помощи) и льготных кредитов. Оно привязано к выполнению Украиной согласованного плана реформ и достижению инвестиционных индикаторов. По данным украинского Минфина, с 2024 года в госбюджет страны по этой программе поступило более €26,7 млрд, из них более €10,6 млрд — в 2025 году.

Также Киев рассчитывает получить в следующем году средства, выделенные в соответствии с договоренностью, достигнутой 19 декабря на саммите ЕС в Брюсселе. Европейские лидеры согласовали выделение €90 млрд из общего бюджета на 2026–2027 годы.

Участники саммита отказались от идеи использовать для этого замороженные российские активы. Канцлер Германии Фридрих Мерц уточнил, что речь идет о беспроцентном кредите. Замороженные активы России останутся заблокированными до тех пор, пока Москва не выплатит Украине компенсацию.

Россия неоднократно предупреждала о судебном преследовании в случае изъятия ее активов на сумму €260 млрд, большая часть которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Авторы
Теги
Денис Малышев
Украина транш Евросоюз кредит
