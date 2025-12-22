Украина получила от ЕС последний в 2025 году транш в €2,3 млрд
В бюджет Украины поступил шестой регулярный транш в размере €2,3 млрд, направленный Еврокомиссией (ЕК) в рамках программы Ukraine Facility, сообщили в Министерстве финансов страны. Там отметили, что речь идет о €2,1 млрд кредитных средств и €200 млн гранта.
«Средства будут направлены на финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов государства», — говорится в сообщении.
Представитель ЕК Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе подтвердил, что республике перевели последний в 2025 году транш. «Эта финансовая помощь позволит поддержать функционирование украинского государства», — сказал еврочиновник (цитата по ТАСС).
В Минфине Украины пояснили, что для получения очередного регулярного транша от ЕС страна выполнила «восемь реформационных шагов» в соответствии с условиями программы поддержки.
Программа Ukraine Facility была запущена в 2024 году сроком на четыре года. Финансирование предоставляется в виде сочетания грантов (безвозвратной помощи) и льготных кредитов. Оно привязано к выполнению Украиной согласованного плана реформ и достижению инвестиционных индикаторов. По данным украинского Минфина, с 2024 года в госбюджет страны по этой программе поступило более €26,7 млрд, из них более €10,6 млрд — в 2025 году.
Также Киев рассчитывает получить в следующем году средства, выделенные в соответствии с договоренностью, достигнутой 19 декабря на саммите ЕС в Брюсселе. Европейские лидеры согласовали выделение €90 млрд из общего бюджета на 2026–2027 годы.
Участники саммита отказались от идеи использовать для этого замороженные российские активы. Канцлер Германии Фридрих Мерц уточнил, что речь идет о беспроцентном кредите. Замороженные активы России останутся заблокированными до тех пор, пока Москва не выплатит Украине компенсацию.
Россия неоднократно предупреждала о судебном преследовании в случае изъятия ее активов на сумму €260 млрд, большая часть которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней
В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля
Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР
Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле
Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине
Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»