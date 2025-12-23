Fitch повысило кредитный рейтинг Украины после решения о помощи ЕС

Агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины с СС (высокий уровень кредитного риска) до ССС (существенный кредитный риск), в том числе после согласования странами ЕС выделения Киеву беспроцентного кредита на сумму €90 млрд. О этом говорится в сообщении на сайте американского рейтингового агентства.

Fitch повысило рейтинг Украины, отражая нормализацию отношений с внешними кредиторами и завершение реструктуризации большей части коммерческого долга. Ключевым событием стала поддержка 99% инвесторов обмена ВВП-варрантов на новые облигации с улучшенными условиями, пишет Fitch.

Варрант — ценная бумага, дающая держателю право покупать пропорциональное количество акций по оговоренной цене в течение определенного промежутка времени, как правило, по более низкой по сравнению с текущей рыночной ценой.

По данным Bloomberg, держатели обменяют ценные бумаги на сумму почти $2,6 млрд на облигации на сумму $3,5 млрд.

Кроме того, кредит ЕС на €90 млрд, пишет Fitch, «покроет потребности в финансировании более чем на год, снизив краткосрочные риски устойчивости долговой нагрузки». Агентство сообщило, что Украине потребуется погасить этот кредит только при благоприятных обстоятельствах — если Украина получит компенсацию ущерба от России.

В 2022 году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя принятие Генассамблеей ООН резолюции о возмещении Украине ущерба, нанесенного «агрессией со стороны России», заявил, что документ не считается юридически обязывающим, а его составители пытаются «совершить грабеж» активов Москвы.

Возможное достижение политического урегулирования конфликта, основанного на переговорах, способно значительно снизить геополитические риски для Киева. Это, в свою очередь, укрепит внешнюю и бюджетную устойчивость Украины и стабилизирует ее макрофинансовое положение, отметило Fitch.

Год назад, в ноябре 2024 года, агентство присвоило Украине рейтинга C, что означало исключительно высокий уровень кредитного риска. В Верховной раде летом того же года заявили, что дефолт уже де-юре наступил.