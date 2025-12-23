 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Fitch повысило кредитный рейтинг Украины после решения о помощи ЕС

Сюжет
Военная операция на Украине

Агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины с СС (высокий уровень кредитного риска) до ССС (существенный кредитный риск), в том числе после согласования странами ЕС выделения Киеву беспроцентного кредита на сумму €90 млрд. О этом говорится в сообщении на сайте американского рейтингового агентства.

Fitch повысило рейтинг Украины, отражая нормализацию отношений с внешними кредиторами и завершение реструктуризации большей части коммерческого долга. Ключевым событием стала поддержка 99% инвесторов обмена ВВП-варрантов на новые облигации с улучшенными условиями, пишет Fitch.

Варрант — ценная бумага, дающая держателю право покупать пропорциональное количество акций по оговоренной цене в течение определенного промежутка времени, как правило, по более низкой по сравнению с текущей рыночной ценой.

По данным Bloomberg, держатели обменяют ценные бумаги на сумму почти $2,6 млрд на облигации на сумму $3,5 млрд.

Politico узнало, во сколько кредит Украине обойдется Евросоюзу
Политика

Кроме того, кредит ЕС на €90 млрд, пишет Fitch, «покроет потребности в финансировании более чем на год, снизив краткосрочные риски устойчивости долговой нагрузки». Агентство сообщило, что Украине потребуется погасить этот кредит только при благоприятных обстоятельствах — если Украина получит компенсацию ущерба от России.

В 2022 году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя принятие Генассамблеей ООН резолюции о возмещении Украине ущерба, нанесенного «агрессией со стороны России», заявил, что документ не считается юридически обязывающим, а его составители пытаются «совершить грабеж» активов Москвы.

Возможное достижение политического урегулирования конфликта, основанного на переговорах, способно значительно снизить геополитические риски для Киева. Это, в свою очередь, укрепит внешнюю и бюджетную устойчивость Украины и стабилизирует ее макрофинансовое положение, отметило Fitch.

Год назад, в ноябре 2024 года, агентство присвоило Украине рейтинга C, что означало исключительно высокий уровень кредитного риска. В Верховной раде летом того же года заявили, что дефолт уже де-юре наступил.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Егор Алимов
Украина Fitch кредитный рейтинг кредит
Материалы по теме
Лондон исключил использование активов России после отказа от этого в ЕС
Политика
Медведев заявил о страхе ЕС идти на «гоп-стоп» с российскими активами
Политика
ЕС связал возвращение активов России с рисками экономики Европы
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 22 дек, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 22 дек, 18:05
США уничтожили судно наркоторговцев в Тихом океане Политика, 06:53
Число погибших при крушении самолета ВМС Мексики в Техасе выросло до пяти Общество, 06:45
Ростовский губернатор сообщил об отражении атаки дронов в восьми районах Политика, 06:16
Fitch повысило кредитный рейтинг Украины после решения о помощи ЕС Политика, 06:13
В Венесуэле одобрили проект о борьбе с пиратством после захвата танкеров Политика, 05:50
В России назначили первый штраф за склонение к аборту Общество, 05:45
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
В Буденновске возник пожар в промзоне из-за атаки дронов Политика, 05:14
«Авито» раскрыло самые популярные направления для поездок на Новый год Экономика, 05:02
Самолет ВМС Мексики потерпел крушение в Техасе Общество, 04:43
В Нидерландах машина въехала в толпу на параде, девять человек пострадали Общество, 04:00
Цена золота впервые превысила $4,5 тыс. за унцию Финансы, 03:41
Суд арестовал замгендиректора «Проминвеста» по делу о поставках ВПК Общество, 03:35
Рособрнадзор полностью приостановил лицензию «Шанинки» Общество, 02:57