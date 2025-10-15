МВФ спрогнозировал мировой госдолг выше 100% ВВП к 2029 году

МВФ сообщил, что к 2029 году мировой госдолг будет больше 100% ВВП. По данным фонда, госдолг Украины в этом году вырастет до 108,6% ВВП, а российский составит 23,1% ВВП

Витор Гаспар (Фото: Allison Shelley / IMF Photo / Global Look Press)

К 2029 году мировой государственный долг превысит 100% валового внутреннего продукта (ВВП), достигнув самого высокого уровня с 1948 года. Об этом заявил глава департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда (МВФ) Витор Гаспар, его слова приводятся на сайте МВФ.

«В бюджетном мониторинге мы прогнозируем, что к 2029 году глобальный государственный долг превысит 100% ВВП. Риски, связанные с государственным долгом, широко распространены и склонны к еще более быстрому накоплению долга. Политикам необходимо действовать немедленно, чтобы удержать долг под контролем и сдержать долговые риски», — сказал он.

По словам Гаспара, процентные ставки на мировых рынках значительно выросли, и их дальнейшая динамика не определена. «После многих лет роста долга и падения процентных ставок ситуация кардинально изменилась. Процентные ставки выросли, стоимость финансовых активов выросла», — добавил он.

Руководитель департамента отметил, что бюджетная политика должна обеспечивать устойчивость долга и «создавать буферы» против будущих неблагоприятных потрясений.

В отчете МВФ говорится, что существует вероятность, при которой значение мирового госдолга достигнет уровня 124%. «С вероятностью в 5% долг достигнет 124% в 2029 году», — уточняется в документе.

Согласно тексту отчета МВФ, в этом году госдолг США составит 125% ВВП. В 2026 году он увеличится до 128,7% ВВП, в 2027 году — до 132,7%, в 2028 году — до 136,6%, в 2029 году — до 140,1%.

Госдолг Украины, по прогнозам МВФ, в этом году вырастет году почти на 20% — до 108,6% ВВП — и продолжит расти в 2026 году, когда он составит 110,4% ВВП, а затем начнет постепенно сокращаться — до 106,4% ВВП в 2027 году, 102,9% ВВП в 2028 году, 98,3% ВВП в 2029 году и 94,1% ВВП в 2030 году.

В отчете МВФ говорится также, что по итогам текущего года госдолг России прогнозируется на уровне 23,1% ВВП. В ближайшие годы, как ожидается, он будет расти, достигнув в 2026 году 24,8% ВВП, в 2027 году — 26,6% ВВП, в 2028 году — 28,7% ВВП, в 2029 году — 30,7% ВВП.

2 октября президент России Владимир Путин сообщил, что у России «относительно небольшой» госдолг — ниже 20% ВВП. По данным Минфина, на 1 октября он составлял 27 трлн руб.