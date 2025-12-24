На Украине учредили День программиста в дату григорианского Рождества

На Украине учрежден День программиста, который будут отмечать 7 января. В этот день РПЦ празднует Рождество Христово. Соответствующий указ президента 24 декабря одобрило правительство

Фото: Макс Галинский / Shutterstock

На Украине появится День программиста, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в телеграм-канале.

Праздник будут отмечать 7 января. Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского кабинет министров одобрил сегодня, 24 декабря.

Согласно тексту документа, который опубликовал Гончаренко, День программиста учрежден с целью развития IT-индустрии. В указе также отмечен вклад специалистов по информационным технологиям в развитие цифровой экономики и безопасности Украины, что «играет важную роль в укреплении национальной безопасности и обороноспособности» страны.

В ПЦУ пояснили, что празднование Рождества «совпадало не с русской традицией, а с календарной традицией церкви в Иерусалиме». В Кремле изменение церковного календаря на Украине назвали безумием.

После начала боевых действий в стране были изменены и другие даты. С 2023 года 8 мая отмечается День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов, 9 мая — День Европы, приуроченный к подаче декларации о создании Европейского объединения угля и стали, из которого впоследствии возник Евросоюз.