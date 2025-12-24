 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

На Украине учредили День программиста в дату григорианского Рождества

На Украине учрежден День программиста, который будут отмечать 7 января. В этот день РПЦ празднует Рождество Христово. Соответствующий указ президента 24 декабря одобрило правительство
Фото: Макс Галинский / Shutterstock
На Украине появится День программиста, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в телеграм-канале.

Праздник будут отмечать 7 января. Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского кабинет министров одобрил сегодня, 24 декабря.

Согласно тексту документа, который опубликовал Гончаренко, День программиста учрежден с целью развития IT-индустрии. В указе также отмечен вклад специалистов по информационным технологиям в развитие цифровой экономики и безопасности Украины, что «играет важную роль в укреплении национальной безопасности и обороноспособности» страны.

Зеленский поручил изменить даты праздников
Общество
Владимир Зеленский

На Украине Рождество официально отмечается 25 декабря с 2017 года, а в 2023-м был принят закон об отмене выходного дня 7 января. В том же году Православная церковь Украины (ПЦУ; РПЦ считает ее раскольнической) перешла на новоюлианский календарь. Зеленский объяснил перенос праздника отказом от навязываемой российской идеологии.

В ПЦУ пояснили, что празднование Рождества «совпадало не с русской традицией, а с календарной традицией церкви в Иерусалиме». В Кремле изменение церковного календаря на Украине назвали безумием.

После начала боевых действий в стране были изменены и другие даты. С 2023 года 8 мая отмечается День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов, 9 мая — День Европы, приуроченный к подаче декларации о создании Европейского объединения угля и стали, из которого впоследствии возник Евросоюз.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Украина Владимир Зеленский праздники Алексей Гончаренко Рождество
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
