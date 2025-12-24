 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
МИД увидел схожесть установок России и США по урегулированию на Украине

Замглавы МИДа Рябков: у России и США схожие установки по урегулированию
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

У Москвы и Вашингтона есть схожесть установок на то, что может стать «каркасом договоренностей» для урегулирования украинского кризиса, заявил заместить главы российского МИДа Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

«Как я понимаю, есть значительная схожесть установок на то, что в принципе могло бы стать каркасом всего этого здания договоренностей», — отметил он, отвечая на вопрос о своем недавнем заявлении, что Россия и США стоят на пороге урегулирования.

В ответ на вопрос о том, действуют ли российская и американская стороны в унисон, Рябков сказал: «Насчет унисона я бы поостерегся, но и диссонанса нет прямого».

Рябков добавил, что формулировки о нахождении «на пороге» или «на грани» урегулирования являются «относительными». Он пояснил, что это не означает скорого подписания каких-либо пакетов документов, но отметил значительный прогресс по сравнению с ситуацией до прихода администрации президента США Дональда Трампа.

Кремль раскрыл, на что Москва посмотрит в наработках по мирному плану
Политика
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Замминистра подчеркнул, что оставшиеся для согласия 5% разногласий — самые трудные, но это «не 55%». «Нужна политическая воля, реализм восприятия происходящего и понимание, что то, что было сформировано в Анкоридже, — безальтернативно», — заявил Рябков.

Ранее замглавы МИДа заявил, что у России остаются серьезные вопросы к Штатам по украинскому урегулированию. Однако, по его словам, администрация Трампа движется в верном направлении.

Представитель президента России по инвестиционному сотрудничеству Кирилл Дмитриев 20–21 декабря встретился в Майами с американской делегацией, включавшей спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера. Стороны оценили контакты как конструктивные.

Администрация США считает прорывом на переговорах об урегулировании российско-украинского конфликта достигнутую ситуацию. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечает, что все вопросы открыто обсуждаются, тогда как прежде наблюдалась игра «в завуалированное замалчивание» и «в сокрытие фактов за вымышленными вопросами». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в наработках по мирному плану после встречи в Майами Кремль посмотрит на их соответствие «духу Анкориджа».

Егор Алимов
Сергей Рябков МИД Россия США Украина мирный план урегулирование
