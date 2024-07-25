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Военная операция на Украине ,  
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Fitch снизило кредитный рейтинг Украины до «дефолт неизбежен»

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Военная операция на Украине
Fitch спустя 9 лет снова объявило о схожих с дефолтом процессах на Украине. В прошлый раз это закончилось техническим дефолтом и судебным иском от России, который был поддержан судом в Лондоне
Фото: Frank Hammerschmidt / Global Look Press
Фото: Frank Hammerschmidt / Global Look Press

Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины с «СС» до «С», что означает исключительно высокий уровень кредитного риска, начало процесса, похожего на дефолт и его общую неизбежность, сообщает американское рейтинговое агентство.

Обычно суверенные государства не получают настолько низкий рейтинг, отметило Fitch. Агентство оценило состояние экономики страны раньше строка — переоценка была запланирована на декабрь, но «события в стране оправдывают такое отклонение от графика».

Аналитики назвали ключевые факторы, сказавшиеся на понижении рейтинга:

  • Соглашение между правительством и некоторыми держателями облигаций от 22 июля, касающийся сокращения основной суммы госдолга и процентов, а также продление сроков погашения. К этому же пункту относится принятый Верховной радой закон, позволяющий приостановить выплаты по госдолгу на три месяца, что соответствует признакам дефолта;
  • Стремление Киева выполнить условия для четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) на сумму 11,6 млрд SDR ($15,6 млрд) от МВФ. Она предусматривает реструктуризацию долга с существенным сокращением долга для создания бюджетного пространства и восстановления приемлемого уровня задолженности.

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Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Соглашение властей Украины с кредиторами о реструктуризации долговых бумаг на $20 млрд предусматривает 37% скидку по непогашенным международным облигациям, что позволяет Киеву сэкономить $11,4 млрд на выплатах в течение следующих трех лет.

В Верховной раде в начале июля заявили, что дефолт уже наступил. Такое заявление сделала член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина. «Он по факту есть, но де-юре его нет», — считает депутат.

Fitch прежде уже объявляло неизбежность дефолта на Украине девять лет назад, летом 2015 года. Поводом тогда также стало соглашение с группой кредиторов. Fitch расценило сделку как попытку Киева избежать дефолта и отметило, что списание приведет к материальным потерям для держателей ценных бумаг. Через полгода произошел технический дефолт — Украина отказалась выплатить очередной транш по возврату российского кредита в $3 млрд, предоставленного в декабре 2013 года. Киев тогда не признал существование задолженности, Верховная рада наложила мораторий на его выплату. Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона, тот спустя год удовлетворил претензии Москвы.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Fitch Украина госдолг кредитный рейтинг
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