Военная операция на Украине⁠,
0

Медведев заявил о страхе ЕС идти на «гоп-стоп» с российскими активами

Медведев: ЕС испугался совершить грабеж активов России
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Евросоюз не откажется от планов использовать в будущем замороженные активы России для финансирования Украины, хотя на прошедшем 18 декабря саммите ЕС лидеры блока решили бессрочно не блокировать их и не изымать под «репарационный кредит». Этого не исключил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя результаты встречи глав Евросоюза в Брюсселе. На ней европейские политики договорились финансировать Киев за счет общего бюджета, а не российских денег.

«Испугались пойти на «гоп-стоп», или открытое похищение российских денег (совершить грабеж активов России, временно находящихся у запуганного ростовщика — Евроклира)», — написал Медведев в своем телеграм-канале. В том же посте он добавил, что попытки «совершить ограбление или кражу» еще могут быть предприняты, так как участники саммита не отказались от своих планов.

Удар для фон дер Ляйен и Мерца — FT о решении ЕС по активам РФ
Радио
Урсула фон дер Ляйен

На саммите в Брюсселе главы ЕС приняли решение о финансировании Украины на €90 млрд из общего бюджета на 2026–2027 годы.

Канцлер Германии Фридрих Мерц уточнил, что речь идет о беспроцентном кредите. По его словам, российские активы «останутся замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию».

Лидеры ЕС продлили все санкции против России еще на полгода. Таким образом, Европейский союз посылает «четкий сигнал» президенту России Владимиру Путину, заявил канцлер Германии.

После начала военной операции на Украине западные страны заморозили находящиеся в их юрисдикции российские активы на сумму около €260 млрд (примерно $285 млрд). Более двух третей находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

В сентябре 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить Киеву репарационный кредит в счет замороженных активов.

Против выступили несколько европейских стран, включая Бельгию. Она требовала от ЕС масштабных гарантий для покрытия любых финансовых рисков, связанных с кредитом.

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством» и даст на это ответ.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Дмитрий Медведев российские активы Евросоюз репарационный кредит Украина Фридрих Мерц
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года

