Медведев заявил о страхе ЕС идти на «гоп-стоп» с российскими активами

Дмитрий Медведев (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Евросоюз не откажется от планов использовать в будущем замороженные активы России для финансирования Украины, хотя на прошедшем 18 декабря саммите ЕС лидеры блока решили бессрочно не блокировать их и не изымать под «репарационный кредит». Этого не исключил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя результаты встречи глав Евросоюза в Брюсселе. На ней европейские политики договорились финансировать Киев за счет общего бюджета, а не российских денег.

«Испугались пойти на «гоп-стоп», или открытое похищение российских денег (совершить грабеж активов России, временно находящихся у запуганного ростовщика — Евроклира)», — написал Медведев в своем телеграм-канале. В том же посте он добавил, что попытки «совершить ограбление или кражу» еще могут быть предприняты, так как участники саммита не отказались от своих планов.

На саммите в Брюсселе главы ЕС приняли решение о финансировании Украины на €90 млрд из общего бюджета на 2026–2027 годы.

Канцлер Германии Фридрих Мерц уточнил, что речь идет о беспроцентном кредите. По его словам, российские активы «останутся замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию».

Лидеры ЕС продлили все санкции против России еще на полгода. Таким образом, Европейский союз посылает «четкий сигнал» президенту России Владимиру Путину, заявил канцлер Германии.

После начала военной операции на Украине западные страны заморозили находящиеся в их юрисдикции российские активы на сумму около €260 млрд (примерно $285 млрд). Более двух третей находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

В сентябре 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить Киеву репарационный кредит в счет замороженных активов.

Против выступили несколько европейских стран, включая Бельгию. Она требовала от ЕС масштабных гарантий для покрытия любых финансовых рисков, связанных с кредитом.

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством» и даст на это ответ.