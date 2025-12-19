Politico узнало, во сколько кредит Украине обойдется Евросоюзу

Страны ЕС будут платить €3 млрд ежегодно в виде процентов по займу для Украины, начиная с 2028 года, пишет Politico. Венгрия, Чехия и Словакия не участвуют в механизме

Страны Евросоюза будут ежегодно выплачивать €3 млрд в виде расходов на займы в рамках плана увеличения общего долга для финансирования обороны Украины, сообщает Politico со ссылкой на чиновников Еврокомиссии

На саммите в Брюсселе лидеры ЕС договорились о выпуске общего долга на €90 млрд, чтобы профинансировать нужды Украины, вместо использования замороженных российских активов. План предусматривает выделение Украине €45 млрд в следующем году, что «станет для Киева жизненно важной поддержкой на пятом году боевых действий», а оставшихся средств — в 2027 году.

Ежегодные расходы ЕС на проценты по заимствованиям составят €3 млрд, начиная с 2028 года (в рамках семилетнего бюджета ЕС до 2034 года), пишет Politico со ссылкой на представителей ЕК. Издание уточняет, что первые выплаты по процентам запланированы на 2027 год, в том году они составят €1 млрд.

По условиям соглашения Чехия, Венгрия и Словакия не будут участвовать в обеспечении кредита для Украины, но и не станут препятствовать выделению помощи. Киев начнет возвращать заем только после завершения боевых действий и возможных репараций Москвы. Последнее, как отмечает издание, кажется маловероятным, в связи с этим ЕС может рефинансировать долг или использовать замороженные российские активы для его погашения. Об этом, в частности, говорил канцлер Германии Фридрих Мерц: «ЕС прямо оставляет за собой право: если Россия не предоставит компенсацию, мы — в полном соответствии с международным правом — используем российские активы для погашения долга».

Politico пишет, что для этого странам ЕС потребуется принять еще одно соглашение, поскольку Бельгия выступает категорически против использования российских средств, большая часть которых хранится в депозитарии Euroclear.

Власти России предупредили, что конфискация активов приведет к «серьезным последствиям для государств, компаний и частных лиц». Президент Владимир Путин на прямой линии заявил, что Европа пытается изъять эти денежные средства, и «это грабеж», который может повлечь «тяжелые последствия для грабителей».