 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Экс-мэра Ростова-на-Дону заподозрили в получении взятки на 13 млн руб.

По делу о взятке также проходят сотрудники администрации и представитель коммерческих структур. Логвиненко ранее арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий и нанесении ущерба бюджету на 47 млн руб.
Алексей Логвиненко
Алексей Логвиненко (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Бывшего главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, ранее арестованного по делу о превышении должностных полномочий, заподозрили в получении взятки в размере 13 млн руб. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Логвиненко подозревается в получении взятки в 13 млн руб. в 2019 году», — сказал собеседник агентства.

Уголовное дело завели по материалам ФСБ по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса России (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание — до 15 лет колонии плюс штраф. 

Кроме того, возбуждено дело против других сотрудников администрации города по статье о посредничестве во взяточничестве и еще одно — в отношении представителя группы коммерческих организаций о даче взятки.

Бывшего мэра Ростова-на-Дону Логвиненко задержали
Политика
Алексей Логвиненко

РБК обратился за комментарием в СУ СК России по Ростовской области и УФСБ по региону.

Логвиненко был арестован Ленинским районным судом Ростова-на-Дону 24 октября на два месяца по делу о превышении должностных полномочий при привлечении коммерческих кредитов (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК, максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы). Позже в его отношении возбудили дело о взятке.

По версии следствия, Логвиненко в 2020 году, будучи мэром, незаконно привлек кредит из коммерческого банка, нанеся тем самым ущерб государственному бюджету на 47 млн руб. Во время судебного заседания о вынесении меры пресечения следователь заявил, что тот регулярно уезжал из России, оформлял шенгенскую визу и «приобрел авиабилеты на 29 октября 2025 года для передвижения маршрутом Краснодар — Дубай».

Алексей Логвиненко стал мэром в 2019 году, а в январе 2025-го сам ушел в отставку.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Софья Полковникова
При участии
Маргарита Ларичева
Ростов-на Дону взятка экс-мэр
Материалы по теме
Экс-начальник вещевого управления Минобороны получил семь лет за взятку
Политика
Главу военного представительства МО обвинили во взятках в Крыму
Общество
В Казахстане арестовали активы фигуранта дела о взятках в Минобороны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Почему «Инссмарт» закрывает регистрацию Компании, 12:30
В порту Тамань потушили пожары на причале и танкере после атаки БПЛА Общество, 12:25
Главный соперник Овечкина побил 39-летний рекорд в НХЛ Спорт, 12:24
В Конгрессе предупредили о риске импичмента Трампу после выборов Политика, 12:23
Daily Mail узнал, что британская база не может принять ядерное оружие США Политика, 12:23
В Волгоградской области отменили массовые уличные гуляния на Новый год Общество, 12:21
Экс-мэра Ростова-на-Дону заподозрили в получении взятки на 13 млн руб. Общество, 12:15
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
В Meet Global MICE Congress приняли участие эксперты из 37 стран Отрасли, 12:14
Путину доложили о гибели генерала Сарварова Политика, 12:11
Су-57 поднялся в небо с двигателем пятого поколения Технологии и медиа, 12:09
FLAMAX стал лауреатом двух крупных конкурсов качества Компании, 12:00
Студента обвинили в теракте за поджог релейного шкафа в Подмосковье Общество, 11:55
Британия заявила об угрозе со стороны подводного подразделения России Политика, 11:54