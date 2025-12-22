Экс-мэра Ростова-на-Дону заподозрили в получении взятки на 13 млн руб.
Бывшего главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, ранее арестованного по делу о превышении должностных полномочий, заподозрили в получении взятки в размере 13 млн руб. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
«Логвиненко подозревается в получении взятки в 13 млн руб. в 2019 году», — сказал собеседник агентства.
Уголовное дело завели по материалам ФСБ по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса России (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание — до 15 лет колонии плюс штраф.
Кроме того, возбуждено дело против других сотрудников администрации города по статье о посредничестве во взяточничестве и еще одно — в отношении представителя группы коммерческих организаций о даче взятки.
РБК обратился за комментарием в СУ СК России по Ростовской области и УФСБ по региону.
Логвиненко был арестован Ленинским районным судом Ростова-на-Дону 24 октября на два месяца по делу о превышении должностных полномочий при привлечении коммерческих кредитов (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК, максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы). Позже в его отношении возбудили дело о взятке.
По версии следствия, Логвиненко в 2020 году, будучи мэром, незаконно привлек кредит из коммерческого банка, нанеся тем самым ущерб государственному бюджету на 47 млн руб. Во время судебного заседания о вынесении меры пресечения следователь заявил, что тот регулярно уезжал из России, оформлял шенгенскую визу и «приобрел авиабилеты на 29 октября 2025 года для передвижения маршрутом Краснодар — Дубай».
Алексей Логвиненко стал мэром в 2019 году, а в январе 2025-го сам ушел в отставку.
