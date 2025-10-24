 Перейти к основному контенту
0

Бывшего мэра Ростова-на-Дону Логвиненко задержали

Ростовскую администрацию Логвиненко возглавил в 2019 году, а в январе 2025-го подал в отставку. Его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий
Алексей Логвиненко
Алексей Логвиненко (Фото: Zuma / TACC)

Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко задержан, сообщают DonDay и 161.RU. По информации изданий, его подозревают в превышении должностных полномочий.

О задержании Логвиненко также сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. «Да, задержан. Пока это все, что известно», — цитирует ТАСС слова собеседника.

Ответственность за превышение должностных полномочий устанавливает ст. 286 Уголовного кодекса. Максимальное наказание — до пятнадцати лет лишения свободы.

Алексей Логвиненко родился в 1974 году в Таганроге. С 2006 по 2016 годы занимал руководящие посты в донском Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции. После перешел в «ТНС Энерго Ростов-на-Дону», став заместителем генерального директора компании, следом занял аналогичную должность в компании «Водные ресурсы».

Ростовскую администрацию Логвиненко возглавил в 2019 году после того, как по собственному желанию досрочно ушел в отставку его предшественник Виталий Кушнарев. В январе 2025 года Логвиненко сам подал в отставку. В марте депутатами городской Думы главой Ростова-на-Дону был избран Александр Скрябин.

