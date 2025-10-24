 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд арестовал экс-мэра Ростова-на-Дону по делу о превышении полномочий

Экс-мэра Ростова-на-Дону Логвиненко арестовали по делу о превышении полномочий
Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, подозреваемый в превышении должностных полномочий, во время заседания в Ленинском районном суде, 24 октября 2025 года
Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, подозреваемый в превышении должностных полномочий, во время заседания в Ленинском районном суде, 24 октября 2025 года (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца бывшего мэра города Алексея Логвиненко, подозреваемого в превышении должностных полномочий, передает «РИА Новости».

«Избрать Алексею Логвиненко меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, до 23 декабря 2025 года включительно», — сказала судья.

Следователь в суде заявил, что Логвиненко регулярно выезжал за пределы России, оформлял шенгенскую визу и «приобрел авиабилеты на 29 октября 2025 года для передвижения маршрутом Краснодар — Дубай».

Следователи завели дело против экс-мэра Ростова-на-Дону из-за 47 млн руб.
Политика
Алексей Логвиненко

Ранее 24 октября официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что на Логвиненко завели дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса России — превышение должностных полномочий. Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы.

Следствие считает, что в 2020 году, когда Логвиненко еще возглавлял административный центр, он незаконно привлек кредит коммерческого банка, в результате противоправных действий бюджет города лишился 47 млн руб.

Алексей Логвиненко стал мэром в 2019 году, в январе 2025-го он сам ушел в отставку.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
арест Ростов-на-Дону превышение полномочий
Материалы по теме
В Москве заочно арестовали главу научно-технического совета АМНТК «Союз»
Общество
В Петербурге арестовали бросившую «коктейли Молотова» в здание полиции
Политика
Шеф-редактора «Sputnik Азербайджан» отпустили под домашний арест
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 18:16
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Суд арестовал экс-мэра Ростова-на-Дону по делу о превышении полномочий Общество, 22:55
В аэропорту Калуги приостановили полеты Политика, 22:45
«ВКонтакте» сообщила о работе над разблокировкой соцсети в Белоруссии Общество, 22:37
МИД сообщил об эвакуации из сектора Газа группы россиян с родственниками Политика, 22:33
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Лукашенко призвал навести порядок и передать молодежи власть Политика, 22:16
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
США ввели санкции против президента Колумбии Политика, 22:04
Как совместить бизнес, спорт, вино и удовольствие Вино, 22:03
Власти Красногорска рассказали, когда начнутся выплаты после атаки дрона Политика, 21:54
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:51
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 21:50
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Жителя Крыма задержали за призывы применять насилие к русским Общество, 21:39