Экс-мэра Ростова-на-Дону Логвиненко арестовали по делу о превышении полномочий

Суд арестовал экс-мэра Ростова-на-Дону по делу о превышении полномочий

Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, подозреваемый в превышении должностных полномочий, во время заседания в Ленинском районном суде, 24 октября 2025 года (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца бывшего мэра города Алексея Логвиненко, подозреваемого в превышении должностных полномочий, передает «РИА Новости».

«Избрать Алексею Логвиненко меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, до 23 декабря 2025 года включительно», — сказала судья.

Следователь в суде заявил, что Логвиненко регулярно выезжал за пределы России, оформлял шенгенскую визу и «приобрел авиабилеты на 29 октября 2025 года для передвижения маршрутом Краснодар — Дубай».

Ранее 24 октября официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что на Логвиненко завели дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса России — превышение должностных полномочий. Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы.

Следствие считает, что в 2020 году, когда Логвиненко еще возглавлял административный центр, он незаконно привлек кредит коммерческого банка, в результате противоправных действий бюджет города лишился 47 млн руб.

Алексей Логвиненко стал мэром в 2019 году, в январе 2025-го он сам ушел в отставку.