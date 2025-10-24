Суд арестовал экс-мэра Ростова-на-Дону по делу о превышении полномочий
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца бывшего мэра города Алексея Логвиненко, подозреваемого в превышении должностных полномочий, передает «РИА Новости».
«Избрать Алексею Логвиненко меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, до 23 декабря 2025 года включительно», — сказала судья.
Следователь в суде заявил, что Логвиненко регулярно выезжал за пределы России, оформлял шенгенскую визу и «приобрел авиабилеты на 29 октября 2025 года для передвижения маршрутом Краснодар — Дубай».
Ранее 24 октября официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что на Логвиненко завели дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса России — превышение должностных полномочий. Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы.
Следствие считает, что в 2020 году, когда Логвиненко еще возглавлял административный центр, он незаконно привлек кредит коммерческого банка, в результате противоправных действий бюджет города лишился 47 млн руб.
Алексей Логвиненко стал мэром в 2019 году, в январе 2025-го он сам ушел в отставку.
Читайте РБК в Telegram.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов