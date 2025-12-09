Главу военного представительства МО обвинили во взятках в Крыму
Следователи предъявили начальнику военного представительства Минобороны Владимиру Куимову обвинение в получении взятки при выполнении гособоронзаказа в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления Следственного комитета.
В 2022 году с ООО «Крым-авто» заключили госконтракты на оказание услуг по техобслуживанию и ремонту транспорта в Крыму. Контролировать их выполнение должен был Куимов.
По версии следствия, с 2022 по 2024 год Куимов получил от управляющего ООО «Крым-авто» взятку в размере 380 тыс. руб. за общее покровительство. В результате условия договоров не были выполнены, а Минобороны понесло многомиллионный ущерб.
Куимову предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса) и злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ч. 1 ст. 285.4). Суд по ходатайству военного следствия отправил фигуранта под стражу.
