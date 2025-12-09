В Казахстане арестовали активы фигуранта дела о взятках в Минобороны
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в статье для РБК рассказал о взаимодействии со следственными органами Белоруссии и Казахстана.
В качестве примера успешного сотрудничества Бастрыкин привел исполнение в Казахстане и Белоруссии запроса о правовой помощи по уголовному делу в отношении сотрудника Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны, уличенного в получении взятки за предоставление возможности коммерческой организации заключить договор. По данным следствия, стоимость работ была значительно завышена. «Коллеги в полном объеме предоставили запрошенные сведения и документы», — отметил он. По словам главы СК, в Казахстане было арестовано имущество фигуранта дела.
Бастрыкин отметил, что в СК настроены на выработку совместных эффективных мер в противостоянии транснациональной организованной преступности, терроризму, киберпреступности, иным вызовам и угрозам, а также в организации международного розыска преступников. «Коррупционеры скрываются за рубежом, чтобы избежать ответственности. Мы, в свою очередь, стараемся не допустить этого и вернуть их в руки правосудия. Значительную помощь в этом, а также в розыске и возвращении подлежащих конфискации денежных средств и имущества получаем по линии Интерпола. На полях 93-й сессии генеральной ассамблеи Интерпола обсуждались, в частности, глобальные инициативы этой международной организации в создании новых технологий и платформ для обмена информацией, что, безусловно, положительным образом скажется на результативности оперативной работы. Сотрудники Следственного комитета России, уверен, смогут внести весомый вклад. Мы настроены на сотрудничество и в других направлениях при конструктивном подходе зарубежных партнеров», — отметил глава СК.
«Дело Пантеона»
В сентябре 2024 года суд арестовал главу федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны Вячеслава Филиппова.
Его задержали по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, до 15 лет колонии). По версии следствия, в 2018–2019 годах он получил в виде взятки автомобиль Volkswagen Touareg стоимостью 2 млн руб. в обмен на заключение «Пантеоном защитников Отечества» примерно десяти контрактов на установку памятников.
Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» открыли летом 2013 года, указом президента Владимира Путина. Он находится в Мытищах и подведомственен Минобороны. Его площадь — 55 га. Мемориал рассчитан на 40 тыс. захоронений.
На территории кладбища захоронены военачальники, деятели военной науки и техники, космонавты и другие лица, внесшие вклад в развитие страны. Среди них летчик-космонавт Алексей Леонов, бывший глава ЦИК Владимир Чуров, конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников, маршал авиации Евгений Шапошников, маршал Дмитрий Язов, а также командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Захоронение там бесплатное, его оплачивает Министерство обороны.
