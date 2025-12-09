В Казахстане арестовали активы фигуранта дела о взятках в Минобороны

Глава СК Александр Бастрыкин сообщил об аресте в Казахстане имущества фигуранта одного из дел о взятках в Минобороны — сотрудника Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества»

Александр Бастрыкин (Фото: пресс-служба СК России)

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в статье для РБК рассказал о взаимодействии со следственными органами Белоруссии и Казахстана.

В качестве примера успешного сотрудничества Бастрыкин привел исполнение в Казахстане и Белоруссии запроса о правовой помощи по уголовному делу в отношении сотрудника Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны, уличенного в получении взятки за предоставление возможности коммерческой организации заключить договор. По данным следствия, стоимость работ была значительно завышена. «Коллеги в полном объеме предоставили запрошенные сведения и документы», — отметил он. По словам главы СК, в Казахстане было арестовано имущество фигуранта дела.

Бастрыкин отметил, что в СК настроены на выработку совместных эффективных мер в противостоянии транснациональной организованной преступности, терроризму, киберпреступности, иным вызовам и угрозам, а также в организации международного розыска преступников. «Коррупционеры скрываются за рубежом, чтобы избежать ответственности. Мы, в свою очередь, стараемся не допустить этого и вернуть их в руки правосудия. Значительную помощь в этом, а также в розыске и возвращении подлежащих конфискации денежных средств и имущества получаем по линии Интерпола. На полях 93-й сессии генеральной ассамблеи Интерпола обсуждались, в частности, глобальные инициативы этой международной организации в создании новых технологий и платформ для обмена информацией, что, безусловно, положительным образом скажется на результативности оперативной работы. Сотрудники Следственного комитета России, уверен, смогут внести весомый вклад. Мы настроены на сотрудничество и в других направлениях при конструктивном подходе зарубежных партнеров», — отметил глава СК.