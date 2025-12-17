 Перейти к основному контенту
Политика
0

Экс-начальник вещевого управления Минобороны получил семь лет за взятку

Экс-начальник вещевого управления Минобороны Демчик получил семь лет за взятку
Суд приговорил к семи годам лишения свободы экс-главу вещевого управления Минобороны за взятку. Демчик получил 1 млн руб. от гендиректора КШФ за покровительство в приеме товаров по гособоронзаказам на сумму свыше 500 млн руб.
Владимир Демчик
Владимир Демчик (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы бывшего начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика, передает ТАСС.

Его признали виновным в получении взятки на сумму 1 млн руб. от бывшего гендиректора АО «Княгининская швейная фабрика» (КШФ) Александра Свистунова.

Кроме срока в колонии ему также назначили штраф в 3 млн руб. Демчик также лишен звания полковника, ему запретили занимать руководящие должности в органах власти и местного самоуправления на пять лет.

Изначально следствие вменяло Демчику получение от Свистунова 4 млн руб., однако в ходе рассмотрения дела сумма была переквалифицирована.

«РИА Новости» узнало детали дела экс-главы вещевого управления Минобороны
Политика
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Демчик занимал пост начальника вещевого управления Минобороны в 2016–2018 годах. Он был арестован уже после ухода с этого поста 6 августа 2024 года. По данным следствия, в 2017 году между КШФ и Минобороны было заключено более 20 госконтрактов на поставку вещей российской армии. Их общая сумма превысила 500 млн руб. В этом же году Свистунов дал крупную взятку Демчику за покровительство при приеме товаров.

Сам Свистунов был задержан той же осенью, что и Демчик. Впоследствии дело против него было прекращено, пишет «Коммерсантъ». Согласно данным на сайте «Княгининской швейной фабрики», Свистунов с 2016-го и по настоящее время возглавляет предприятие.

КШФ более 50 лет специализируется на изготовлении практически всего ассортимента форменного обмундирования и иного вещевого имущества для всех силовых структур России и регионов. Главным и основным по объему видом выпускаемой продукции являются форменные головные уборы.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Минобороны суды взятки

