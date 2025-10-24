Следователи завели дело против экс-мэра Ростова-на-Дону из-за 47 млн руб.
Следственный комитет (СК) России возбудил дело против бывшего главы администрации города Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко о превышении должностных полномочий. Об этом говорится в сообщении официального представителя СК Светланы Петренко, поступившем в РБК.
Ранее несколько СМИ, например DonDay и 161.ru, сообщили о задержании Логвиненко.
Следствие установило, что в 2020 году Логвиненко, будучи мэром столицы Ростовской области, «привлек кредит коммерческого банка». В результате его противозаконных действий городской бюджет лишился 47 млн руб., полагает следствие.
Следователи завели дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса России — превышение должностных полномочий. Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы. Экс-мэра задержали, в суд направлено ходатайство об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Алексей Логвиненко родился в 1974 году в Таганроге. Ростовскую администрацию он возглавил в 2019 году, после того как по собственному желанию досрочно ушел в отставку его предшественник Виталий Кушнарев. В январе 2025 года Логвиненко уволился сам.
Читайте РБК в Telegram.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов