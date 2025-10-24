Следователи завели дело против экс-мэра Ростова-на-Дону из-за 47 млн руб.

Алексей Логвиненко (Фото: Владимир Астапкович / фотохост-агентство РИА Новости)

Следственный комитет (СК) России возбудил дело против бывшего главы администрации города Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко о превышении должностных полномочий. Об этом говорится в сообщении официального представителя СК Светланы Петренко, поступившем в РБК.

Ранее несколько СМИ, например DonDay и 161.ru, сообщили о задержании Логвиненко.

Следствие установило, что в 2020 году Логвиненко, будучи мэром столицы Ростовской области, «привлек кредит коммерческого банка». В результате его противозаконных действий городской бюджет лишился 47 млн руб., полагает следствие.

Следователи завели дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса России — превышение должностных полномочий. Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы. Экс-мэра задержали, в суд направлено ходатайство об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Алексей Логвиненко родился в 1974 году в Таганроге. Ростовскую администрацию он возглавил в 2019 году, после того как по собственному желанию досрочно ушел в отставку его предшественник Виталий Кушнарев. В январе 2025 года Логвиненко уволился сам.