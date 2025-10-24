 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Следователи завели дело против экс-мэра Ростова-на-Дону из-за 47 млн руб.

Алексей Логвиненко
Алексей Логвиненко (Фото: Владимир Астапкович / фотохост-агентство РИА Новости)

Следственный комитет (СК) России возбудил дело против бывшего главы администрации города Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко о превышении должностных полномочий. Об этом говорится в сообщении официального представителя СК Светланы Петренко, поступившем в РБК.

Ранее несколько СМИ, например DonDay и 161.ru, сообщили о задержании Логвиненко.

Следствие установило, что в 2020 году Логвиненко, будучи мэром столицы Ростовской области, «привлек кредит коммерческого банка». В результате его противозаконных действий городской бюджет лишился 47 млн руб., полагает следствие.

Следователи завели дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса России — превышение должностных полномочий. Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы. Экс-мэра задержали, в суд направлено ходатайство об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.

СК завел дело о хищении у Минобороны 500 млн руб. при поставке труб
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Алексей Логвиненко родился в 1974 году в Таганроге. Ростовскую администрацию он возглавил в 2019 году, после того как по собственному желанию досрочно ушел в отставку его предшественник Виталий Кушнарев. В январе 2025 года Логвиненко уволился сам.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Степанова Елена Степанова, Софья Полковникова
Ростов-на Дону Следственный комитет госбюджет
Материалы по теме
СК возбудил дело о теракте после атаки дрона на жилой дом в Красногорске
Политика
В Татарстане на подростков завели дело за осквернение георгиевских лент
Общество
Заочное уголовное дело против Акунина передали в суд
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 94,39 (-0,37) Инвестиции, 09:36 Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 81,27 (-0,39) Инвестиции, 09:36
Как событийный туризм стимулирует бизнес в столице Отрасли, 16:55
Правительство Свердловской области объявило о продаже 50% акций «Урала» Спорт, 16:50
Названы лауреаты премии РБК Fashion Prize 2025 Стиль, 16:42
В ЦБ допустили укрепление рубля в случае завершения конфликта на Украине Инвестиции, 16:42
Как бизнесу сделать онлайн-оплату удобной и привлекательной для клиента Радио РБК, 16:41
Следователи завели дело против экс-мэра Ростова-на-Дону из-за 47 млн руб. Политика, 16:40
Макгрегор сообщил о своем спасении и исцелении Спорт, 16:39
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Набиуллина раскрыла, между какими вариантами ключевой ставки выбирал ЦБ Экономика, 16:37
Набиуллина отказалась говорить о задержании главы АСВ Политика, 16:34
В Венгрии допустили, что саммит Трампа и Путина состоится Политика, 16:30
Криптоставки Polymarket на помилование от Трампа собрали более $6 млн Крипто, 16:27
В офисы «дочек» ЛСР в Петербурге пришли с обысками Общество, 16:22
Гении-прокрастинаторы: как добиться результата от творческих сотрудников Образование, 16:19